Li nêzîkî Qesra Spî gulebaran kirin: 2 endamên Parêzvaniya Neteweyî ya Amerîkayê birîndar bûn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABNA-Ajansa Nûçeyan a Associated Press (AP), ku çavkaniyeke xwe wekî “agahdar” bi nav kir, ragihand ku 2 endamên Gardiya Neteweyî ya Amerîkayê di gulebarana li nêzî Qesra Spî de birîndar bûne.
Heya niha, ne li ser sedem û ne jî li ser hûrguliyên din ên vê bûyerê ti agahî nehatiye dayîn.
Ev bûyer di heman demê de diqewime ku berê jî, di 16ê Mijdara îsal de (25ê Abana sala heyî), 4 efserên ewlekarî yên Amerîkî di dema danûstandina agir de li parêzgeha Kansas ya Amerîkayê birîndar bûbûn.
Berdevoka Qesra Spî
Karolîn Lîvît, Berdevoka Qesra Spî, ragihand ku Serokê Amerîkayê Donald Trump ji gulebarana li ser du kesên ji Gardiya Neteweyî ya welat agahdar bûye.
Wezîrê Ewlekariya Navxweyî yê Amerîkayê
“Em bi saziyên darvekirina qanûnê yên herêmî re hevkarî dikin da ku li ser vê gulebaranê li nêzî Qesra Spî bêtir agahiyan berhev bikin.”
Herwiha CNN jî, bi îsnad ji çavkaniyekê, ragihand ku di dema vê gulebaranê de çend kes, di nav wan de herî kêm yek endamê Gardiya Neteweyî ya Amerîkayê, birîndar bûne.
Polîsê Washingtonê Destgîrkirina Kesekî Şikbar Ragihand
Polîsê Washingtonê ragihand ku wan kesekî şikbar ku têkiliya wî bi gulebarana li ser 2 endamên Gardiya Neteweyî li nêzî Qesra Spî heye, destgîr kirine.
Gulebaran li Dorê Qesra Spî, Rawestandina Firînên li Balafirgeha Washingtonê jî Derxist
Rêveberiya Hewayî ya Federal a Amerîkayê (FAA) ragihand ku ji ber sedemên ewlekarîyê, firînên ku ber bi Balafirgeha “Ronald Reagan” ya Washingtonê ve diçûn hatin rawestandin.
Berdevakê Gardiya Neteweyî ya Amerîkayê
Berdevakê Gardiya Neteweyî ya Amerîkayê birîndarbûna du ji hêzên wan ên di bin fermana xwe de di gulebaranê de li Washingtonê de tesbît kir.
Wî got ku ev gulebaran piştî nîvro [bi saeta Washingtonê] qewimîye û hemahengî bi Polîsê Paytextê didome.
Heywana Ku Li Gardiya Neteweyî Şopdan, wê Mesekiyekî Giran Bide!
Donald Trump, Serokê Amerîkayê, di bersiva gulebaranê de li Qesra Spî got: “Ew heywana ku li du endamên Gardiya Neteweyî şopand, her çendî her du jî bi dijwarî birîndar bûne û niha li du nexweşxaneyên cuda hatine razandin, ew bi xwe jî bi dijwarî birîndar e; lê bi her rewşê, ew ê mesekiyekî pir giran bide.”
Wî zêde kir: “Xwedê yê me Gardiya Neteweyî ya mezin û hemû hêzên me yên leşkerî û darvekerên qanûnê biparêze. Ev kes bi rastî mirovên mezin in. Ez wekî Serokê Dewletên Yekbûyî û hemû kesên ku bi Nivîsgeha Serokatiyê re têkildar in, li cem we ne!”
