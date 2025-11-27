“Serokê Partiya Wefa ya Lubnan di gotûbêja xwe ya bi ABNA re de wî got: Civaka navneteweyî û mafên mirov û têkiliyên wisa hemû felç bûne. ‘Zimanê hêzê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) -ABNA—Di ber dewame xebatên terorîstî ya rêjima sîyonîstî ya li dijî Lubnanê de, Seyîd Heysem El-Tabatebayî (Seyîd Ebu Elî), ku yek ji serokên hêzên leşkerî yên Hezbullah bû, di sermêrgirtina hewayî ya dawî ya yânî rêjîm li herêma Dahiyê Başûrî ya Beyrûtê de şehîd bû.
Ev hêrabûnê ku herêma Harat Hureyk hedef kir, parçeyek ji siyaseta teyrora rêkxistî yê rêjîma sîyonîstî ya li dijî serokên berxwedanê ye — siyasetek ku ne tenê nekarî hişê berxwedanan têk bike, lê jî baweriya wan li ser rêya dijminê zêde kirîye.
Hizbullah di daxuyaniyê xwe ya fermî de ragihand ku “El-Tabetebayî di rêya parastina Lubnan û gelê xwe de bi temamê fedayî bû” û di pêş vê daxuyaniya Hezbullahê de, hevsazê leşkerî ya rêjîmê sîyonîstî bi xwe qebûl kiribû ku ev serok “yek ji hêzên herî girîng” yên Hezbullah bû. Ev qebûl, xwe têkiliyek rast nîşan dide bi rola rêberî û stratejîk a vê şehîdî di çarçoveya hêzên berxwedanê de.
Ev xebatê terorîstî tenê kuştina vê serokê berxwedanê nehatiye anîn, lê herwiha pênc civatî erdî û 28 kesî bi cîhan berxwedanan birîndar kir. Ev carê din dîsa xuyakir ku rêjîma sîyonîstî çawa li dijî civak û welatên cîhanê bi siyaseta têkoşeriyê têne, û çawa pêwîst e rêza berxwedanê — bo parastina Lubnan û herêma giştî — hevgirtî bibe.
Dr. Ehmed Elwan: Hizbullah li ser bingeha karê yekgir û pergalî ye
Dr. Ehmed Elwan, serokê Partiya El-Wefa ya Lubnanî û lêkolînerê siyasî, di axaftina xwe ya bi ABNA re de got:
“Dijmin difikirî ku bi tierorkirina serokên leşkerî dikare hereketê berxwedanê bedem bike an hêza wê bibike lawaz, lê ev ne rast e. Hêza berxwedanê li ser bingeha karê komekî, pergalî û planî hatiye avakirin, û li her serokê şehîdî jî cînavayên amade hene. Ji ber vêyê Hezbullah dikare di demek kurt de hêza xwe dîsa ava bike — çimkî bingeha wê li ser hevkarî û pergala danîyayî ye.”
Bersiva berxwedanê û zimanê agir
Dr. Elwan berdewam kir:
“Ji rojê ku rêznameya navaxweyî 1701 hate qebûl kirin, hêza berxwedanê ev peymana qet nehilanî, lê rêjîma sîyonîstî hê jî zêdetir ji 5000 car vê peymanê şikestandin.”
Wî tê de zêde kir:
“Mêjû re nîşan dide ku berxwedan di destpêkê de reya diplomasîyê vekir, lê gava vê rê ne mirov hêrsiyê da, rejeya din hilkişand û bersiv ji bo ‘dem û cihê xwe’ parast. Bersiva herî baş ji tijîrên rêjîma sîyonîstî zimanê hêzê ye, ji ber ku ev rêjîm tenê zimanê agirê fêm dike.”
Serokê El-Wefa: Ev tieror di balansê deteransê de guhertinê nake
Elwan di axaftinê de qebûl kir:
“Kuştina şehîd El-Tabetebayî dê tu guhertinê di balansa deteransê de neynê, çimkî Hezbullah strukturêk ava kir ku her serokê bi cînavayê amade diguherîne, bi haman hêz û pergala ewlehiyê leşkerî.”
Wî tê de got:
“Rastiya wî ku tê gotin ‘civaka navneteweyî’ yan jî ‘mafê mirov’ bi wateya rastî nehatiye heye. Lê gava rejîmên Amerîkan û Sîyonîstî ser hemû pergalê siyasî û aborî desthilatdar in, her mehanîyê pêgir di vê rêz û adaletê de wek pênceke helatî dixebite.”
Serokê El-Wefa: «Projeya çekxistinê ya berxwedanê — şaşîya mezin e»
Elwan ji hêla siyasî û aborî ve got:
“Dewleta Lubnanê bi taybet di aliyê diplomatî de kar ji xwe kir, lê ew jî bi bêserketî meşî. Artêşa Lubnan jî hêz û çeki mezin nîne, lê herwiha Amerîka destûrê nadê wê ku bi rêgeyek rastîn ji welat parastinê bike.”
Wî tê de zêde kir:
“Projeya çekxistina hêza berxwedanê şaşiyeke mezin e. Dewlet wekî din de pêwîste rejîma sîyonîstî li dijî ûsratê parastina xwe, bi şiklê diplomatik û siyasî bênçe. Ev rêjîm xwesteka rast bi rêya aştî nîne, lê bi xewnên îtxaʿabî ya ‘Israîlê Mezin’ dixebite.”
Di dawiya axaftinê de Dr. Elwan got:
“Rejîma sîyonîstî bi hedefgirtina serokê dewletê Lubnan dixwaze nîşan bide ku Lubnan û serokê wê ne pejirandina peymanên xwe didin, da vê biîrek bibe bo hişkî li ser dewleta Lubnan û ji nû ve destpêkirina ewlehiya mezin.”
