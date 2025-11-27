Sedema operasyona hewayî ya şeva borî ya Iraqê hate eşkerekirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X)— ABNA —Lêpirsînên bi rêya çavkaniyên operasyonên psîkolojîk ên dijmin ên derbarê propagandaya "êrîşên hewayî" li qada hewayî ya Iraqê ya duh êvarê nîşan didin ku bûyera hewayî ya Iraqê ne operasyoneke meydanî bû, lê senaryoyeke psîko-medyayî bû ku armanc ew bû ku siyên şer biafirîne. Şeva borî li herêmê tu asîmanên neasayî tunebûn. Lêkolîn nîşan didin ku tu çavkaniyên herêmî an navneteweyî yên pêbawer bûyera operasyoneke hewayî ya nû piştrast nekirine, û artêş û çavkaniyên ewlehiyê yên Iraqê yên li herêmê tu raporên fermî nedane. Ev propaganda tenê li ser çend kanalên bi zimanê Îbranî û hin çavkaniyên anonîm ên ku xwedî dîrokeke belavkirina nûçeyên sexte ne, bi armanca sereke afirandina bandoreke sexte ya gefêke nêzîk û têkdana aramiya civakê hatiye weşandin.
……………………
Dawiya Peyam/
Your Comment