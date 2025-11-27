Pêgeha Kurdan li Rojhilata Navîn a Nû (Li gorî Senaryoyên Nûjen)

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA-Rojhilata Navîn di bin siya guhertinên jeopolîtîk de ketiye qonaxeke krîtîk.Di navenda van guhertinan de, têkiliya stratejîk di navbera Amerîka û Erebistana Siûdî de ye; têkiliyek ku bingeha wê li peymana dîrokî ya Roosevelt û Ebdul Ezez di sala 1945an de ye, lê îro di çarçoveyeke nû de ji nû ve tê pênasekirin.
Erebistana Siûdî, ku ne xwedî çekên nukleerî ne û ne jî balafirên şer ên Nifşa Pêncemîn e, ji Amerîka çekên pêşkeftî dixwaze û kapasîteya xwe ya berevaniyê zêde dike; ev pêngavek e ku dibe ku di 10 salên pêş de balansa hêzê û pêşbaziya çekan li herêmê biguherîne.
Di heman demê de, nêzîkbûna Riyadê ji Tehranê û hevkariya wan a ewlehiyê peyameke zelal e ji bo Îsraîl û aktorên din ên herêmê.
Rojhilata Navîna sala 2025an dê dijwar be; hebûna Çîn û Rûsyayê, pêşbaziya di navbera Tirkiye û Îranê de, û rola zêdebûyî ya aktorên ne-dewletî, sazûmankirina hêzan dijwar dike.
Lezbûna bernameyên çekan ji Tehranê heta Tel Evîvê û xetereya radestkirina balafirên F-35 ji Erebistana Siûdî re di destpêka sala 2023an de, xetera destpêka pêşbaziya leşkerî ya berfireh zêde dike.
Di vê hevkêşana tevlihev de, Kurdên Sûriye û Tirkiyê nikarin li kêlekê bimînin. Tevî ku îro hêza wan a li ser erdê û ya siyasî zêdetir bûye, lê belavbûna siyasî, pêşbaziyên navxweyî û nebûna vîzyoneke hevpar, bandora wan sînordar dike.
Tirkiye, wek endamek NATO, tenê bi aştiyeke bi hemwelatiyên xwe dikare bigihîje îstîqrara mayînde. Pêvajoya muzakereyên di navbera Tirkiyeyê û PKKê de firseteke dîrokî ye û divê wekî manewrayeke taktîkî neyê dîtin. Di Iraqê de, dijminatiya kûr di navbera partiyên desthilatdar de, kapasîteya Kurdan ji bo biryardanê kêm kiriye.
Dînamîka li Tirkiyeyê: Di heman demêkê de, çarenûsa Rêveberiya Xweser bi hilbijartina Enqereyê di navbera muzakere û şer de girêdayî ye.
Hevkariyên dawî yên di navbera serokên Herêma Kurdistanê û fermandariya HSD/QSD de nîşan didin ku gavên ji bo bihêzkirinê tên avêtin; ev yek dikare Kurdan bike aktorêk bi bandor di hevkêşana siyasî de û bingehê aşîtî û îstîqrara berfirehtir saz bike.
Tirkiye, Iraq û Sûriye divê dev ji aloziyan bi Kurdan berdin; rûbirûbûna wan ji bo berjewendiya herêmê nîne. Ji aliyekî din ve, Kurd jî divê ji nêzîkatiyên cudaxwaz bêtir dûr bikevin û li ser misogerkirina ewlehiya hundurîn li welatên ku lê dijîn bisekinin.
………………..
Dawiya Peyam/
Rojhilata Navîn di qonaxeke nû ya guhêrînên kûr de ye, ku bi taybetî bi pêşbaziyên hêzên mezin (wek Amerîka, Rûsya, Çîn) û têkiliyên nû yên herêmî (wek Îran-Erebîstan) ve girêdayî ye. Di vê çarçoveyê de, rola kurdan ji yê “hêmanekî kêlekî” derbasî yê “aktorîkeke bingehîn” bûye.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA-Rojhilata Navîn di bin siya guhertinên jeopolîtîk de ketiye qonaxeke krîtîk.Di navenda van guhertinan de, têkiliya stratejîk di navbera Amerîka û Erebistana Siûdî de ye; têkiliyek ku bingeha wê li peymana dîrokî ya Roosevelt û Ebdul Ezez di sala 1945an de ye, lê îro di çarçoveyeke nû de ji nû ve tê pênasekirin.
Your Comment