"Plana Partî ji bo dûrbûnê ji Yekêtî; pêkhatina hukumetê bi alîkariya partiyên biçûk."

Ji ber ku zêdetirî ji 13 meh ji hilbijartina parlemana Herêma Kurdistanê derbas bûye û benbesta siyasî di Tişrîna 2024 de parlemana herêmî felc kir, Partî hewl dide bêyî piştgirî ji hevserê nêrîtî xwe, Yekêtîya Niştimanî, rêyekî bibîne ji bo dawîkirina benbesta siyasî û pêkhatina civîna fermî ya parlemana herêmî.
· Pirsgirêka sereke ne kar kirina parlemana, lê dîtina zêdetirî deng ji bo ku desteyê serokatî û paşan hukumet were hilbijartin. Ji ber vê yekê, Partî daxwaz kir ku nûnerên xwe di herêmê de bimînin û amade bûn ji bo her cureyê dengdanê.
· Yekêtî ragihand ku amade ye ji bo civîna parlemana, lê jêhatî kir ku di hukumetê de bêyî rolê xwe, ne beşdar dibe û ne dengê erê dide.
· Nawey Nû ku 15 kursî hene, ragihand ku amade ye ji bo civîn û bi pêçewanîya berê, beşdariyê di hukumetê de ne red dike, bi şertê ku rêkûştinekî ron bi Partî re were kirin.
· Partî Niştimanî hîn jî beşdarî hukumetê ne kir, lê partiya Lahoûr Şêx Cengî ragihand ku di civînên parlemana de beşdar dibe.
· Pirsgirêka sereke diyarîkirina beşa her partî di hukumeta pêşerojê de ye. Piştî çend danûstinan, Partî û Yekêtî nekarin li ser babetên taybet rêkûştinê bikin. Yekêtî qebûl kir ku postên serokwezîr û serokatî ya herêm ji Partî bûn, lê li dijî wazarata navxwe daxwaz kir ku Partî ne qebûl kir.
· Posta serokkomarî ya Iraq jî babetêkî pêçîr kir. Ev post ji sala 2005 ve ji Yekêtî bû û niha dîsa bûye sedema rekabetê.
· Partî hewl dide bi partiyên biçûk re gotûbêjê bike da ku bêyî Yekêtî zêdetirî dengên pêwîst ji bo hilbijartina desteyê serokatî û pêkhatina kabîne bistîne.
· Zêdetirî partiyên biçûk, wekî Yekgirtûya Îslamî û Komelî Îslamî, ragihand ku ne dixwazin di hukumetê de beşdar bûn, lê amade ne ji bo civînên parlemana. Lê ji bo hilbijartina desteyê serokatî dengên wan têkêlî ne, ji ber ku herî kêm 51 deng pêwîst e.
· Tenê bijardeyê rastbîn ji bo Partî, Nawey Nû ye. Ev bizûtneweyê bi serokatiya Şaswar Ebdulwahîd, beşdarî hukumetê wekî amûrekî ji bo presîna Yekêtî dike.
· Ev rewş bîr tîne sala 2019 de ku Partî bi piştgirîya Gorran hukumet pêk anî bêyî Yekêtî. Lê niha rewş cûda ye, ji ber ku Yekêtî hîn jî di rewşekî xurt de ye û dikare çalakiyên hukumet li Silêmanî bigire.
Vebijarkek din jî hilweşandina parlementoyê û lidarxistina hilbijartinên pêşwext e.
