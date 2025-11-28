Îmamê Nimêja Înê ye Mehabadê: Îtaet ji Serokê Şoreşê Îslamî heta dixe ser rê û digihîjîne armanca xwe."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Îmamê Înê ye ya Mehabad, Mamoste Ebdulselam Îmamî, di xutbeyên Înê ye de got: “Serketin û serbilindiya welat di demên girîng û xelatên hestyar de girêdayî şeriyeta fermanên Serokê Mezin, parastina yekîtiya neteweyî û rêveberiya xweş a ser çavkaniyên enerjiyê ye.”
· Emamî bi şîrovekirina ziyanên xweşxwarîya av û gaz jêhatî kir: “Kesên ku bi awayekî nenas û neqanûnî ji çavkaniyên enerjiyê bi kar tînin, divê ber gel û ber Xwedê bersivdar bin.”
· Di beşa din a xutbeyan de, Îmamî li ser xweşxulqî û şîrovekirina beretan ji dîtina Îslam jêhatî kir û got: “Xweşrawî bi hemnû, rêzdan û hûrmêt ji serkaran, xulqê baş bi pênû û neçar û rêz û insaf di bazirganî û danûstina rojane de, sebebê nêzîkbûna dilan û piştgirîya biratiya civaka Îslamî dibe.”
