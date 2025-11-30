"Di şerên aşiretî yên Çadê de, 57 endamên hêzên bersivê zû(serî) hatin kuştin.""Di şerên aşiretî yên Çadê de, 57 endamên hêzên bersivê zû(serî) hatin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (ABNA), çavkaniyên agahdar ragihandin ku 57 endamên milîsên Hêzên Berteka Hêzên Bersîvê Lez (Serî)di pevçûnên dijwar ên eşîrî yên li Çadê de hatine kuştin.
Ev pevçûn piştî bûyerek gulebaranê dest pê kir ku bû sedema mirina zavayekî, di navbera malbata wî û malbata kujer de, û zû veguherî pevçûnek çekdarî ya berfireh.
Hêzên Berteka Bilez jî beşdarî van pevçûnan bûn, ku hejmara qurbanî û birîndaran zêde kir û atmosfer pir aloz û gur kir.
Ev bûyer nîşan dide ku çarçoveya krîzê ji sînorên Sûdanê derbas bûye, ku cûdahiyên civakî veguheriye pevçûnên xwînî û kûrahiya şikestin û aloziyê ya ji ber hebûna Hêzên Berteka Bilez li herêmê derketiye holê.
