" Pezeşkîyan got: Çek û terorîst qet ji sînora me dernaçin"

"Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA-Pezeşkiyan di hevdîtina Hakan Fidan wezîra derve ya Tirkiyeyê de got: Heke welatên Îslamî di çarçoveya yek îradeyê de li ser bingeha yekbûna û nêzîkbûnê û alûgorî ceribeyan bixebitin, tu hêzêk nikare pirsgirêk ji bo gelên musliman çêbike.
Serokkomar bi jêhatî kirina ser hişyariya rewşa îro ya cîhana Îslam zêde kir: Di dema ku dijminên hevparên gelên musliman bi şopandina zêde, hêvî tê kirin ku welatên Îslamî hêsanî ji hev re çêbikin û dûr bibin ji alozkirina mijarê.
Wê got: Em brayên hev in û divê têkiliyên me pêşve bibin. Herwesa em bawer in ku teror û çek qet ê wê sınoran nebin ku ji aliyê gelê ve bi bazirganiyê, zanist û çandê derbas dikin."
