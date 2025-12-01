  1. Home
" Pezeşkîyan got: Çek û terorîst qet ji sînora me dernaçin"

1 December 2025 - 10:47
"Serokkomar got: Îran û Tirkiya brayê hev in û divê têkiliyên wan pêşve bibin. Em bawer in ku teror û çek qet ê wê sînorên nebin ku bazirganiyê, zanist û çandê di nav de derbas dikin."

"Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA-Pezeşkiyan di hevdîtina Hakan Fidan wezîra derve ya Tirkiyeyê de got: Heke welatên Îslamî di çarçoveya yek îradeyê de li ser bingeha yekbûna û nêzîkbûnê û alûgorî ceribeyan bixebitin, tu hêzêk nikare pirsgirêk ji bo gelên musliman çêbike. 
Serokkomar bi jêhatî kirina ser hişyariya rewşa îro ya cîhana Îslam zêde kir: Di dema ku dijminên hevparên gelên musliman bi şopandina zêde, hêvî tê kirin ku welatên Îslamî hêsanî ji hev re çêbikin û dûr bibin ji alozkirina mijarê.
Wê got: Em brayên hev in û divê têkiliyên me pêşve bibin. Herwesa em bawer in ku teror û çek qet ê wê sınoran nebin ku ji aliyê gelê ve bi bazirganiyê, zanist û çandê derbas dikin."

