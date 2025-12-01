PKK: Em êdî ji bo aştiyê gavan navêjin

**" Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA- , an me bicîh kirin, tu rêwşên din naxistin ber û niha em li benda Tirkiyeyê ne û divê ew gavên xwe binê.'
Wê got: 'Du daxwazên sereke yên me hene. Yekemîn azadkirina Ocalan e ku ji sala 1999ê li girava Imralî hate girtin. Duyemîn jî destûr û fermî kirina gelê Kurd li Tirkiyeyê ye.'
'Navendgiriya aştiyê' di navbera PKK û Enqerê de daxwaz kir ku parlamenta Tirkiyeyê qanûn li ser pirsa kurd derbixe.
Ev jî piştî wê hat ku hefteya borî nivîsgehê serokê parlamenta Tirkiyeyê ragihand ku heyeta komîsyona parlamenta Tirkiyeyê ku têkildar bi çekkdamaliniya PKK ye, ji bo yekem car serdana Imralî kir û bi Abdullah Ocalan civînek kir.
Di dawiya sala borî de bi destpêşxeriya Dewlet Bahçelî, serokê MHP di nav parlamenta Tirkiyeyê de, proseseke nû ya aşti li wê welatê destpê kir û piştî rêzê civînên, Abdullah Ocalan, serokê PKK, di 27ê Şubatê vê sala de daxwaz kir ku ew partî hilweşîne û ji bo Tirkiyeyê demokratî bide."**
