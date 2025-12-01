  1. Home
“Yemênîyan di roja bîranîna Serxwebûnê û azadiya xwe de rêpêvînekê Mîlyonî birêve kirin bi şiarê ‘Azadî bijartina me ye û dagirker ji beyn diçe”

1 December 2025 - 11:58
Bi milyonan Yemenî di pîrozbahiyên Roja bîranîna Serxwebûnê ya welatê xwe de, li Senayê piştgiriya xwe ji bo berxwedana neteweyî û li dijî destwerdana biyanî nîşan dan.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA-Di 30’ê Teşrîna pêşîn de, di Roja Serxwebûnê ya Yêmenê de rêpêvînekî mîlyonî li meydana Seb‘în a Sanca bi şiarê

“Azadî bijartina me ye û dagirker ji binê wê diçe” hate birêve kirin.

Di danegeha ku di ceremoniya wê de hate xwendin, hat gotin:

“Em ser plediyekî xwe ya domdar di derbarê girtina alaya Îslamê û cihada de, wek ku bav û bapîrên me bi hêsanî wergirtibûn, têkildar in.”

Danegeh di heman demê de daxist ku em li hember dijmin û lêkolînerên wan amade û bi tevahî hişyar in,

û di armanca xwe a berxwedanê de, ji bo qada leşkerî, ewlekariyê, siyasî û gelî pêşenge in.

Piştgiriya ji Neteweyên Mazlûm

Gore ragihandina torê al‑Mesîra, danegeh di berdewamê de destnîşan kir:

“Em qet ji pozîsyonên rast û dadperwer xwe paşdevekê nakin, û em qet gelên Filistîn, Libnan û zarokên mazlûma neteweya xwe ê têk birin.”

Danegeh di heman demê de pîrozbahî daye ji serokê şoreşa Yêmenê Seyîd Abdulmelik Bedr’edîn al‑Hûsî,

serokê şûraya siyasî ya bilind Mehdî al‑Meşşat, û hemû gelê Yêmenê li ser roja serbixwiyê.

Li danegeh di hatî bêyan kirin:

“Dagirker her çiqas jî berdewam be, dawiyê wî dagirkirine qetî ye û serîrê wî qediyê ye.”

Wê danîştenê zêde kir:

“Neteweyên ku îradê û azma xwe biaxifin, bi têkiliyê bi Xwedê, dikarin serkeftinên mezin bi dest bixin.”

Axivên Abdulazîz bin Habtûr

Abdulazîz bin Habtûr, endamê şûraya siyasî ya bilind a Yêmenê, di axivên xwe de got:

“Wek ku dagirkerên Brîtonî derketin û dawîyê leşkerê wan ji Başûrê welatê me derket, dagirkerên nû jî dê erdê me bihêlin û derkevin.”

Wê zêde kir:

“Ji welatê me ya hêja û paytexta wê ya dîrokî, Sanca, em li hev û bi hêzên berxwedanê hevkarî wê nîşan dikin.”

Bin Habtûr di dawiyê de jî daxist:

“Yê ku bi dagirkerên Suûdî û Êmaratê re hevkar dibin, wan bixwe ji rûmetê xwe firotin.”

Dawiya Peyam/

