“Yemênîyan di roja bîranîna Serxwebûnê û azadiya xwe de rêpêvînekê Mîlyonî birêve kirin bi şiarê ‘Azadî bijartina me ye û dagirker ji beyn diçe”

Di 30'ê Teşrîna pêşîn de, di Roja Serxwebûnê ya Yêmenê de rêpêvînekî mîlyonî li meydana Seb'în a Sanca bi şiarê
“Azadî bijartina me ye û dagirker ji binê wê diçe” hate birêve kirin.
Di danegeha ku di ceremoniya wê de hate xwendin, hat gotin:
“Em ser plediyekî xwe ya domdar di derbarê girtina alaya Îslamê û cihada de, wek ku bav û bapîrên me bi hêsanî wergirtibûn, têkildar in.”
Danegeh di heman demê de daxist ku em li hember dijmin û lêkolînerên wan amade û bi tevahî hişyar in,
û di armanca xwe a berxwedanê de, ji bo qada leşkerî, ewlekariyê, siyasî û gelî pêşenge in.
Piştgiriya ji Neteweyên Mazlûm
Gore ragihandina torê al‑Mesîra, danegeh di berdewamê de destnîşan kir:
“Em qet ji pozîsyonên rast û dadperwer xwe paşdevekê nakin, û em qet gelên Filistîn, Libnan û zarokên mazlûma neteweya xwe ê têk birin.”
Danegeh di heman demê de pîrozbahî daye ji serokê şoreşa Yêmenê Seyîd Abdulmelik Bedr’edîn al‑Hûsî,
serokê şûraya siyasî ya bilind Mehdî al‑Meşşat, û hemû gelê Yêmenê li ser roja serbixwiyê.
Li danegeh di hatî bêyan kirin:
“Dagirker her çiqas jî berdewam be, dawiyê wî dagirkirine qetî ye û serîrê wî qediyê ye.”
Wê danîştenê zêde kir:
“Neteweyên ku îradê û azma xwe biaxifin, bi têkiliyê bi Xwedê, dikarin serkeftinên mezin bi dest bixin.”
Axivên Abdulazîz bin Habtûr
Abdulazîz bin Habtûr, endamê şûraya siyasî ya bilind a Yêmenê, di axivên xwe de got:
“Wek ku dagirkerên Brîtonî derketin û dawîyê leşkerê wan ji Başûrê welatê me derket, dagirkerên nû jî dê erdê me bihêlin û derkevin.”
Wê zêde kir:
“Ji welatê me ya hêja û paytexta wê ya dîrokî, Sanca, em li hev û bi hêzên berxwedanê hevkarî wê nîşan dikin.”
Bin Habtûr di dawiyê de jî daxist:
“Yê ku bi dagirkerên Suûdî û Êmaratê re hevkar dibin, wan bixwe ji rûmetê xwe firotin.”
Yêmen – Roja Serxwebûnê – Ensarullah
