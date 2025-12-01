Amerîka û Îsraîl ji bo zextê li Hizbullah û Lubnanê bikin çîrokeke nû çêdikin

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (S) - ABNA- Çavkaniyên nûçeyan raghandin ku Rejîma Siyonîstî bi piştgiriya Amerîkayê rîwayeteke nû xurt dike ku temambûna peymana agirbestê bi Lubnanê re teqez dibîne û wê wek destpêkek ji bo zextên zêdetir li dijî Hizbullah û dewleta Lubnanê destnîşan dike.
Rojnameya El-Exbar a Lubnanê nivîsî: Îsraîl di propagandaya xwe de îdia dike ku Hizbullah hêza xwe ya leşkerî ji nû ve ava dike; Ev îdîa di heman dema şehadeta fermandarê leşkerî yê Hizbullahê Heysem Tabatabaî û hevalên wî de hat kirin.
Sansûra leşkerî ya Rejîma Siyonîst rê li ber nîşandana helwesta eşkere ya Şêx Naîm Qasim, sekreterê giştî yê Hizbullahê girt û destnîşan kiribû ku "Altî mafê bersivdayînê heye û dê dema xwe diyar bike".
Medya û derdorên girêdayî Îsraîl hişyarî dan ku her bersiveke Hizbullahê dê bi bersiveke tundtir ji Îsraîlê re bê; Di heman demê de zextên dîplomatîk ên sala borî jî ji bo ku Hizbullah bersivê nede kuştinan.
Serdana wezîrê derve yê Misirê “Bedr Ebdul Atî” bo Beyrûtê jî bê encamek zelal bi dawî hat; Çavkaniyên agehdar tekez kirin ku heta niha ti hevdîtinek bi Hizbullahê re nehatiye kirin û dosyeya nakokiya ligel Israîlê heta niha li ser asta sîstema ragihandina giştî ya Misrê tê şopandin.
Di hefteyên dawî de, Dewletên Yekbûyî û Israelsraîl çîrokek hevpar ava dikin ku peymana agirbestê red kir û banga danûstandinên rasterast di navbera Lubnan û Israelsraîl de kir. Armanca van muzakereyan ew e ku beriya dawiya salê bêçekkirina Hîzbullahê ye.
Generalekî Îsraîlî diyar kir ku rêkeftinên ewlekarî tenê dema kirîna demê ye û divê stratejiya dawî jî guhertina tam ya jîngehê û rakirina hêza Hizbullah be.
Bi operasyonên bi navê "şerê di navbera şeran" de, di nav de kuştin, wêrankirina embaran, êrîşên li ser binesaziyê û şerê psîkolojîk, Îsraîl hewl dide ku gav bi gav Hizbullah qels bike û Lubnanê bigihîne astekê ku nikaribe berdêla hebûna Hîzbullahê ya domdar wekî hêzek çekdar a paralel bi hikûmetê re hilgire.
Ev stratejî zexta aborî bi qutkirina riyên darayî yên Îranê, zexta civakî bi kêmkirina şiyana leşkerkirina li başûr û Bekaayê û zexta leşkerî bi lêdana fermande û hilberîna navxweyî ya balafirên bêpîlot û mûşekan pêk tîne.
Di vê çarçoveyê de gefên dubare yên Amerîka û Îsraîl di bin sernavê “mahlet” û “hişyariya dawî” de hewldaneke eşkere ye ji bo ferzkirina rêyeke zorê li ser Lubnanê: yan Hizbullahê bêçek bike yan jî berpirsiyariya şerekî nû qebûl bike.
Ji bilî Lubnanê, ev peyam ji civaka navxweyî ya Îsraîlê re jî tê şandin ku saziyên ewlehiyê niyeta wan nîne ku careke din xetereya “komkirina hêza bêdeng” a Hizbullahê paşguh bikin.
