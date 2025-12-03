Hesedê eşkere kir ku çi bûye sedema têkçûna rêkeftina Kurd-Şamê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Yekbûna hêzên Hesedê di nav avahiya hikûmeta Şamê de hîn jî bi pirsgirêkên cidî re rû bi rû ye. Berpirsarekî payebilind ê Encumena Demokratîk a Sûriyeyê roja Sêşemê ragihand ku neyeksaniya desthilatê, pêşîniya neyînî ya aliyan, û zexta aktorên herêmî bandor li rewşa cîbicîkirina lihevkirina yekbûnê kiriye.
Baqir Hemze, endamê komîteya têkiliyên derve yên beşa îdarî ya SDFê, diyar kir ku têkiliya Hesedê û hikûmeta Şamê ji ber neyeksaniya desthilatê û hestiyariyên dîrokî yên di navbera pêşîniya Nusra û YPGê de ji destpêkê ve nehevseng bûye. Li gorî wî, hebûna nivîsgeha SDFê li Şamê di demekê de ku navendên hikûmetê li herêmên di bin kontrola SDFê de nînin, tevliheviyan zêde dike.
Hemze tekez kir ku reqabeta aktorên derve jî ew pêvajo kiriye bin bandora xwe. Li gorî wî, Erebistana Siûdî wekî piştgirê sereke yê hikûmeta nû ya Şamê li dijî belavbûna Tirkiyeyê radiweste, û her hevgirtineke Hesedê bi Enqereyê re dikare bibe sedema dabeşbûnekê di navbera hêzên Erebî yên wê avahiyê de. Wî hişyarî da: Pişta xwe bi hêza Erebistanê ve girêdan xetereya bersivdana Tirkiyeyê digel xwe tîne, û nêzîkbûna bi Tirkiyeyê re jî dikare bibe sedema dûrbûna Ereb ji hundirê Hesedê.
Li gorî berpirsekî Encûmena Sûriyeya Demokratîk, hevgirtina hêzên Hesedê di hikûmeta Şamê de, tevî rêkeftina meha Adarê, ji ber newekheviya hêzan, aloziyên di navbera aliyan û zextên aktorên herêmê de, ketiye nava xirecirekê.
