Destpêka mehrîcana neteweyî ya muzîkê ya Beyt û Heyranê li Serdeştê

4 December 2025 - 00:46
News ID: 1757472
Source: https://kurmanci.sahartv.ir/
11emîn mehrîcana neteweyî ya muzîka folklor a Beyt û Heyranê bi beşdariya hunermendên 20 parêzgehên welêt li bajarê Serdeştê dest pê kir.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Ev mehrîcana bi beşdariya  qayîmmeqam,  pêşnimêjê Serdeştê, komek hunermend û hogirên xwecihî û  her wiha hunermendên  20 parêzgehên welêt  li salona Monomênta Şehîdên 7 Tîr destpê bû.

Sekreterê mehrîcanê di merasima destpêkê de got: Di 11emîn mehrîcana Beyt û Heyranê ya Serdeştê de, 406 berhem ji  bo beşdariyê  hatin şandin, ku ji wan 250 berhem di beşên  jenîna kesane û xwendina kesane û 12 kom jî di beşa   jenîna komkî de ji bo beşdarîya di mehrîcanê de hatin destnîşankirin. 

Ev mehrîcan yê di sê rojan de li çarçoveya  beşên Miqam, Beyt , Lavik, Bend,  aşiqî, awazên herêmî û jenîna  kesane ya  sazên resen ên îranî sibehê û  berêvarê û şevê bê lidarxistin. 

