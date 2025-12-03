Destpêka mehrîcana neteweyî ya muzîkê ya Beyt û Heyranê li Serdeştê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Ev mehrîcana bi beşdariya qayîmmeqam, pêşnimêjê Serdeştê, komek hunermend û hogirên xwecihî û her wiha hunermendên 20 parêzgehên welêt li salona Monomênta Şehîdên 7 Tîr destpê bû.
Sekreterê mehrîcanê di merasima destpêkê de got: Di 11emîn mehrîcana Beyt û Heyranê ya Serdeştê de, 406 berhem ji bo beşdariyê hatin şandin, ku ji wan 250 berhem di beşên jenîna kesane û xwendina kesane û 12 kom jî di beşa jenîna komkî de ji bo beşdarîya di mehrîcanê de hatin destnîşankirin.
Ev mehrîcan yê di sê rojan de li çarçoveya beşên Miqam, Beyt , Lavik, Bend, aşiqî, awazên herêmî û jenîna kesane ya sazên resen ên îranî sibehê û berêvarê û şevê bê lidarxistin.
