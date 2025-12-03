  1. Home
Şermezarkirina terorîzma îslamî û polîtîkayên dijî-penaberiyê li Ewropa û Amerîkayê ji aliyê Papa ve

4 December 2025 - 00:25
Papa Leo Çarê Dema ku ji sefera xwe ya Tirkiye û Lubnanê vedigeriya, pêla Îslamofobiyê û polîtîkayên dijî-penaberiyê li Ewropa û Dewletên Yekbûyî şermezar kir û polîtîkayên koçberiyê yên hişk ên Trump wekî neheq bi nav kir.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA - Papa Leo IV di gotinên xwe de, zêdebûna îslam-firokeyî, netewetîbînî û kampanyayên siyasî li dijî penaberan li Ewropa û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê têkildar kir. Ew ev peyam li ser rêya vegerê Roma piştî safarê xwe ya li Tirkiyê û Lubnan ragihand.

Papa bi tenqîd ji "siyasetên têrsa afirandinê" got ku îslam-firokeyî encama weşanên hêzekan e ku bi bingehên netewetîbînîya girîng û cihêrdana dijî penaberan tê xebitîn. Ew balê da ku çêkirina têrs ji îslam an her dinê dinî "nehumanî, neaxlaqî û dijî îlmên Mesîhî" e.

Herwiha, ew siyaseta girîng û zehmetkar a seranserê Dewletên Yekbûyî, Donald Trump, ji bo penaberan "neadîl" xwend û daxwaz kir ku rêyeke mirovperwerî yê zêdetir li ser penaberan were pêk anîn.

Papa Leo IV bi balê da li ser roleke dîrokî ya kîlîsa li pêşvebirina hevkariya mirovî: Kîlîsa divê sinoran vekîne, astengên tîpanî û neteweyî ji nav derkeve, û berdewamî bi rayedaneke ser mirovperwerî û şefqat li hemû mirovên cîhanê bidest xwe bixe.

Xilasî: Ev peyam ji papa Leo IV ye li dijî îslam-firokeyî, netewetîbînî û siyaseta girîng a penaberan, bi daxwaza humanîzmê û şefqatê.

