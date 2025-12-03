  1. Home
Îran zanista çêkirina heyvê vediguhezîne Iraqê

4 December 2025 - 00:54
News ID: 1757473
Source: https://ku.mehrnews.com/
Serokê Rêxistina Lêkolînên Fezayê ya Îranê (ISRO) roja Çarşemê got ku ajans amade ye ku zanista teknîkî û teknolojiya avakirina heyvê veguhezîne Iraqê.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA Doktor Wehîd Yezdaniyan serokê lêkoler roja çarşemiyê li hevdîtina tev Emmar Kerxî berpirsê Iraqê li Têhranê li ser analîza hevkariyê û pêşxistina peywendiyên zanistî û teknolojiyê di warê teknolojiya gerdûnî de gotûbêj kirin.

Di hevdîtinê de, aliyan li ser pevguhertina pisporan, serdan û civînên teknîkî û vekirina korsên perwerdekirina hevbeş ji bo rahênana pisporên çavkaniyên mirovî di warê teknolojiya fezayê de li hev kirin û aliyê Îranê amadebûna xwe ji bo veguhestina zanistên teknîkî û teknolojiya heyvê bo Iraqê nîşan da. ………………………

Dawiya Peyam/

