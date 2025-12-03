Îran zanista çêkirina heyvê vediguhezîne Iraqê

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (S.X) - ABNA Doktor Wehîd Yezdaniyan serokê lêkoler roja çarşemiyê li hevdîtina tev Emmar Kerxî berpirsê Iraqê li Têhranê li ser analîza hevkariyê û pêşxistina peywendiyên zanistî û teknolojiyê di warê teknolojiya gerdûnî de gotûbêj kirin.
Di hevdîtinê de, aliyan li ser pevguhertina pisporan, serdan û civînên teknîkî û vekirina korsên perwerdekirina hevbeş ji bo rahênana pisporên çavkaniyên mirovî di warê teknolojiya fezayê de li hev kirin û aliyê Îranê amadebûna xwe ji bo veguhestina zanistên teknîkî û teknolojiya heyvê bo Iraqê nîşan da. ………………………
