Bîranîna Merasîma wefata Seyîda Ummul Benîn (silavên Xwedê lê bin) li mezargeha Ebu-ul-Fezl el Ebas (silava Xwedê lê be)

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (S.X) - ABNA -Tirbeya Pîroz atbê Ebbasiyan merasîmên şînê yên ji bo bîranîna salvegera koça Dawî ya Xatûn Umm ul-Benin li hewşa Tirbeya Ebû el-Fedl el-Ebbas (silavên Xwedê li ser herduyan bin) didomîne.
Bûyera sê rojî, ku ji hêla Beşa Gotar û Ragihandinê ya Tirbeyê ve hatî organîzekirin, endamên lijneya rêvebir, rayedar, karmend û hejmareke mezin ji mêvanan beşdar bûn.
Merasîm bi xwendina ayetên ji Qurana Pîroz ji hêla xwendevan Seyîd Heyder Celûxan ve dest pê kir, dûv re jî gotarek olî ji hêla Şêx Ehmed el-Rubayî ve hat dayîn. Di gotara xwe de, Şêx el-Rubayî kêliyên girîng ji jiyana Xatûn Umm el-Benin (silavên Xwedê lê bin) nirxand, helwest û qurbaniyên wê yên ji bo piştgiriya Îslamê destnîşan kir.
Di civînê de, Mela Besîm Kerbelayî, di nav komeke mezin ji Ziyaretvanan de ku serdana goristana Ebû El-Fedl Ebbas (s.x) dikirin, helbest û îlahî hatin xwendin ku Îmam Huseyîn (s.x) bi bîr tînin.
Goristana Ebbasî ya Pîroz ji bo bîranîna bûyerên Ehlulbeytê (s.x) pabend e da ku peyama wan bigihîne û rêya wan a pîroz bişopîne.
……………………
Dawiya Peyam/
Your Comment