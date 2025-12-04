Şermezarkirina berfireh a kampanyaya dijî-Îslamê ji hêla namzedê Kongresa Amerîkî ve

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ()s.x- ABNA- Bertekên berfireh ên bikarhênerên li ser torên civakî yên Amerîkî li dijî kampanyaya hilbijartinê ya dijî-îslamî ya Valentina Gomez, namzeta kongreyê ya ji Teksasê, zêde bûne. Li gorî Middle East Eye, namzeta Komarparêz hewl dide ku bi şewitandina Quranê û heqaretkirina eşkere ya Misilmanan bala medyayê û hilbijêran bikişîne.
Gomez, ku par ji Minnesota bû namzeta Kongreyê lê winda kir, bi dubarekirina kiryarên provokatîf dixwaze careke din were dîtin. Berê wê bi lobiya Amerîkî-Îsraîlî AIPAC re têkilî danîbû, lê ne diyar e ka ew di wergirtina piştgiriyê de bi ser ketiye an na; mijarek ku ew bi xwe bi tundî înkar dike.
Gomez, çalakvanek nêzîk û namzeta Komarparêzan ji bo navçeya 31-emîn a kongreyê ya Teksasê, kampanyaya xwe li ser sozên wekî "dawîkirina Îslamê li Teksasê", dersînorkirina Misilmanan, û dijberiya tund a mafên koçber û kêmneteweyan ava kiriye, û heta di vîdyoyên kampanyayê de Quranê şewitandiye û Misilmanan wekî "terorîst" bi nav kiriye.
Bikarhênerên medyaya civakî van tevgerên tundrew bi tundî rexne kirine, kiryarên Gomez wekî "şowek xeternak" ji bo qezenckirina dengan bi nav kirine. Bikarhênerekî jê re nivîsand: "Me difikirî ku ji bo kesên ku li derveyî Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji dayik bûne nayê qebûlkirin ku di Kongreyê de bin, heya ku em ji bo belavkirina nefretê li dijî Misilmanan îstîsnayek nekin."
Bikarhênerekî din, destnîşan kir ku Gomez bi xwe koçberek ji Kolombiyayê ye, got ku ew ji bo ku di nav civaka spî ya Amerîkî de were pejirandin, hindikahiyên din hedef digire. Bikarhêneran ev nêzîkatî bi paşxaneya dîrokî ya hin koçberên Ewropî re berhev kirine ku piştgirî dane polîtîkayên nijadperest da ku "Amerîkîbûna" xwe îspat bikin.
Gelek analîst û bikarhêner tekez dikin ku mirovên bêyî plan û jêhatîyên rêveberiyê hewl didin ku bi xwe dispêrin dirûşmeyên tundrew û Îslamofobîk dengan qezenc bikin. Ji aliyekî din ve, piştgiriya hin koçberan ji bo tevgerên rastgir ên tundrew li Rojava diyardeyek kevn e; wekî li Fransayê, Eric Zemmour - siyasetmedarek bi eslê xwe Cihû yê Cezayîrê - vê dawiyê ji ber belavkirina nefretê li dijî hindikahiyan hate mehkûmkirin.
