Rapora Vîdyoyî | Pêşbirka Wênesaziyê ya Zarokan a li ser Şehîdbûna Hezretî Zehra (S.X) li Sydney Awustralya
4 December 2025 - 20:56
News ID: 1757822
Source: https://fa.abna24.com/
Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê - ABNA - Hosêynîya Îmam Secad (s.x) li bajarê Sydney pêşbirkeke taybet ji bo zarokan li dar xist, û ji wan xwest ku dilsozî û hezkirina xwe ya ji bo Hezretî Sidîqa Tahira (s.x) bi şêweya tabloyan li ser şehadeta wê û zilma ku lê hatî kirin Xatûna Du Cîhanan nîşan bidin. Tags Sydney Australia Hosêynîya Îmam Secad Sidney
