Mamosta Îmamî: Çarenûsa Ebû Şebab çarenûsa berpirsên komkujiya Xezzeyê ye

Mamosta Ebdulselam Îmamî, xutbevanê nimêja înê yê Mahabadê, di xutbeyên vê hefteyê de, rêzgirtina li şehîdan got: "Dayik û jinên şehîdan gelê xwe yê herî hezkirî pêşkêşî Îrana Îslamî kirin da ku ax û ava wan biparêzin, û ev qurbanî divê her gav ji hêla her kesî ve were teqdîrkirin."
Mamosta Îmamî, di beşek din a axaftina xwe de, hatina 13ê Kanûnê, Roja Sîgorteyê, pîroz kir û pêngava hikûmetê ya ji bo destpêkirina sîgorteyê ji bo gundî û koçeran wekî yek ji gavên girîng di warê parastina civakî de bi nav kir.
Bi îşaret bi 16ê Kanûnê, Roja Xwendekaran, wî xwendekar wekî motora sereke ya pêşkeftina welêt jî bi nav kir û tekez kir: "Pêkhateya pêşerojê ya Îranê deyndarê hewildan, perwerde û hişmendiya xwendekaran e."
Dûvre xutbevanê nimêja înê yê Mehabadê behsa nûçeya kuştina "Ebû Şebab", yek ji hêzên kirêgirt ên rejîma Siyonîst, kir û got: "Çarenûsa hemû kesên ku destên wan bi xwîna zêdetirî 70,000 şehîdên Xezzeyê hatine rijandin, ji bilî vê yekê tiştek din nabe."
Di beşek din a xutbeya xwe ya nimêja înê de, Îmamê Mehabadê behsa prensîbên bazarkirinê di Îslamê de kir û bi tundî rexne li bihabûna zêde û komkirina hin firoşkar û bazirganan girt, banga parastina dadperweriyê û dûrketina ji qezenckirina neqanûnî kir.
