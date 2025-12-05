Mamosta Şeyx Huseyn Xwûşnav: Herkes hewjîyana hz. Îmam Elî(s.x) nabê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)- ABNA-Umulbanîn (S) jinake wefadarbo ji hz. Îmam Elî(s.x) û Ewladen wî hz.Umulbanîn xwe xizmetkare zarowe Îmam Elî(s.x) kiribo dema kerwanê piştî Şehîdbona Îmam huseyn(s.x) li zarowe xwe nepirsî ji Îmam huseyn(s.x) pirsî. Piştî şehîden Kerbelayê, Umul Benîn her roj diçû Baqî’ê û ji bo zarokên xwe û bi taybetî ji bo Hz. Eba Ebdillah (S.X) mersiyeyan dixwend. Mersiyeyên wê ewqas bi şewat û dilsoz bûn dile dijmiinî di Şawitand. Wefadarîya Umul Benîn(S) Piştî şehîd bona Îmam Elî(s.x) hem berdewambo.
5 December 2025 - 21:39
News ID: 1758013
Îmamê nimêja înê ya Bajarê Silemanîye Mamosta Şeyx Huseyn Xwûşnav: Umulbanîn (S) hevjî hz. Îmam Elî(s.x) fedakarbu ji bon Ehlul Bayt ê(s.x) bi asl û neseb bu Îmam Elî(s.x) ew hilbijart
