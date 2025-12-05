Mamosta Rostemî: Hişyarî û feraset mertalê umeta Îslamê ye li hember pîlanên dijminan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt ê(s.x)- ABNA-Di xutbeyên nimêja înê ya vê hefteyê li Sine, ku li Mizgefta Mezin a bajêr hatin lidarxistin, Mamosta Fayiq Rostemî bi boneya Hefteya Astengdaran(kêmendaman) pîrozbahî li civaka astengdar a Parêzgeha Kurdistanê kir û got: Navê Roja Navneteweyî ya Astengdaran(kêmendaman) bîranînek e ji bo berpirsiyariya giran a her kesî di bidestxistina edaleta civakî û pêşvebirina çandeke rêzgirtinê ji bo şiyanên vê komê.
Wî tekez kir ku pêwîstiya zêdekirina piştgiriyê ji bo kesên astengdar(kêmendam) û pêwîstiya balkişandina ser koma astengdaran(kêmendaman), û got jî: Berpirs û endamên gel divê rewşa rastîn a van hezkiriyan fam bikin û bingehek ji bo beşdarbûna wan a mezintir di warên civakî û aborî de peyda bikin.
Di beşek din a axaftina xwe de, ku behsa pêşketinên dawî yên li cîhana Îslamî kir, Îmamê Înê yê Sine got: Ji bo rûbirûbûna komployên tevlihev ên dijminan, pêdivî ye ku hişmendiya giştî were xurtkirin û têgihîştina olî were berfirehkirin.
Mamosta Rostemî diyar kir: Bicîhanîna edaleta Îslamî di hemû aliyan de yek ji pêdiviyên sereke yên civakên Misilman e, û heta ku mafên karkeran di wextê xwe de neyên dayîn û kesên qels ên cîhanê neyên paşguhkirin, terazûya edalet û rastiyê nagihîje hevsengiya rastîn.
Îmamê Înê yê Senendecê got: Mijara girîng hesabpirsîn di dezgeh û saziyên rêveberiyê yên welêt de ye, û çavdêrî û edalet dikarin bibin alîkar ku biha di sûkê de û geşbûna aborî kontrol bikin.
Pêdiviya balkişandina ser afirandina binesaziyê û kêmkirina qezayên rêyan
Mamosta Rostemî diyar kir: Balkişandina ser afirandina binesaziya rêyan dikare qezayên rêyan û zirarên wan kêm bike, û qezayên trafîkê û mirinên li parêzgehê encama bêberpirsiyariyê di vî warî de ne.
Bi hêviya ewlehî û aramiya berdewam ji bo welêt, wî got: Em ji Xwedê dixwazin ku miletê Îslamî ji dabeşbûn û nakokiyan dûr bixe û her gav rêya yekîtî, biratî û aştiyê ji bo me vekirî bihêle.
