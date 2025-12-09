Tehdîd li saziyên perwerdehiyê yên Sûriyeyê kirin ku xebatkarên tevlî çalakiya Elewiyan bûne dixwin ku ji kar derxînin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Dezgehên perwerdeyî û fermî li deverên peravên Sûriyê rênmayên nû derxistin, ku tê de karmend û mamoste neçar kirin ku bi tevayî di karê xwe de amade bin û gef li wan xwar ku di egera ne amadebûnê de, tedbîrên cezakirinê heta asta ji kar avêtinê li benda wan e.
Ev biryar di rewşekê de hat girtin ku eşîra Elewî li ser banga Serokê Meclisa Îslamî ya Elewiyan Şêx Xezal Xezel dest bi greva 5 rojan kiriye.
Çavkaniyên xwecihî yên girêdayî Rewangeha Sûriyê ya Mafên Mirovan ragihandin ku dibistan, zanîngeh û ofîsên hikûmetê li peravên Sûriyê qedexe li karmendan kirine ku di bin her şert û mercî de betlaneyê wergirin û hişyarî dan ku nebûna kar dikare bibe sedema dûrxistina kar. Van saziyan sedema hişkbûna xwe wekî "pêdiviya temamkirina daneyên karmendan û pêkanîna karên îdarî yên girêdayî mûçe" nîşan dan.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku greva 5 rojan a ku li herêmên Laziqiye, Ceblah, Tertûs, Safîta, Dêrikîş û her wiha rojavayê Hemayê bi taybet bajarê Mesyaf û derdora wê li xwe digire, weke berteka li hemberî zincîre bûyerên ku gel wan weke "Êrîşkar" dîtine hate binavkirin.
Li gorî çavkaniyên herêmî, ev grevê ji bo gelek Elewiyan çalakiyeke protestoyî û sembola hêrs û nerazîbûnê ye û weke beşek ji tevgereke civakî ya ku di nava vê eşîrê de zêde dibe tê dîtin.
