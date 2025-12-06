Pisporê Tirk dibêje; Peymana Îran û Tirkiyê li Sûriyê

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (S.X) - ABNA -Beşa Navneteweyî: Pispora têkiliyên navneteweyî Yeşim Demir ji Ajansa Nûçeyan a Mehr re got ku serdana Wezîrê Derve yê Tirkiyê Hakan Fîdan bo Tehranê serdana herî girîng a şandeyeke Tirkiyê bo Îranê ye ji şerê 12 rojan vir ve. Her çend mijarên aborî jî hatin nîqaşkirin jî, balkişandina sereke li ser dîplomasî û ewlehiya herêmî yên wekî krîzên Filistîn û Xezzeyê, agirbesta li Sûriye û Lubnanê, siyaseta herêmî ya Îsraîlê, danûstandinên nukleerî yên Îranê, têkoşîna li dijî terorê û bêçekkirina PKKê bû.
"Ger serdana Îranê derfetek be ji bo sivikkirina zexta aborî di dema zêdebûna dorpêçan û belavbûna şerê bi Îsraîlê re, têkiliyên aram bi Îranê re ji bo Tirkiyeyê girîng in, nemaze ji bo ewlehiya enerjiyê, hevsengiya hêzê li Sûriye û Iraqê û têkoşîna li dijî terorîzmê. Bê guman, ji ber helwesta Îranê bi Hamas û Hizbullahê re, hewldanên dîplomatîk ên Tirkiyeyê li Xezzeyê dikarin bi rêya vê têkiliyê werin xurtkirin, û hevrêziya di navbera her du welatan de li deverên ne aram ên wekî Sûriye û Lubnanê jî girîng e.
Pisporê Tirk bawer dike ku Enqere û Tehran israr dikin ku bi krîzên herêmî yên heyî re mijûl bibin, li ser hevkariyê bisekinin û tekez kir ku qelsbûna pozîsyona Rûsyayê li herêmê ji ber şerê li Ukraynayê, dihêle ku Tirkiye û Îran pozîsyonek serdest li herêmê misoger bikin. Ji ber ku paşeroja Rojhilata Navîn bê guman bi hevkariya xurt û dîplomasiya avaker di navbera aktorên herêmî de ve girêdayî ye.
"Îran demek dirêj e Sûriyeyê wekî herêmek ewlehiyê ya girîng dibîne û hilweşîna hikûmeta Beşar Esed bandorek neyînî li ser stratejiya herêmî ya Îranê kiriye," Demîr got. Bê guman, kêmbûna pozîsyona Îranê li Sûriyeyê û bilindbûna têkiliyên di navbera Îsraîl, Tirkiye û Îranê de wan han daye ku polîtîkayên xwe ji nû ve binirxînin. Sûriye.
"Her çend Enqere û Tehran berê li ser mijara Sûriyeyê li hev nekiribin jî, serdana Fîdan a Tehranê û hebûna balyozê nû yê Tirkiyeyê li Şamê pêşwaziya dualî ji bo hevkariya nêzîktir di vî warî de nîşan dide," wî got.
Wî kiryarên Îsraîlê li Sûriyeyê, di nav de têkiliyên bi Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê re, bikaranîna Sûriyeyê wekî amûrek zextê li dijî Tehranê û piştgiriya avakirina dewletek xweser a Kurdî, wekî gefek ewlehiyê ji bo Tirkiye û Îranê bi nav kir. "Sêwirana ewlehiyê ya nû" divê ji bo herêmê were şîrovekirin.
Demîr got, "Ger serdan ne wateya rêkeftinek dawî li ser mijara Sûriyeyê be, ew bi kêmanî gavek erênî ye ku nîşan dide ku Enqere û Tehran dixwazin hevkariyê zêde bikin û hevrêziyê di rewşa heyî de xurt bikin," ji ber nêzîkbûn û avêtina gavên hevbeş di hin waran de.
Şîrovek kurt tirkiya jera ewlehî nîna li cephê berxwedanê tirkan xencer li pişta wan xist bi menfîeta sihyonîsta xabitî.
