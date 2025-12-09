Axaftinên lêkolînerê Îtalî li ser perspektîfa derketina misilmanên Îtalyayê di qada siyasî de

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehl-ul Beytê (Silav liwanbin) - ABNA - Lêkolînerê zanistên siyasî û çalakvanê ciwanên misilman ên Îtalî, Îbrahîm Yûsif, di hevpeyvîneke înternetê ya li ser podkasta "Bawermenda bihêz" de li ser paşeroja nifûsa misilmanan li Îtalyayê û bandora wan a muhtemel li ser atmosfera(dîmena) siyasî ya vî welatî axivî. Ev axaftin piştî hilbijartina “Zahran Memdanî” wek şaredarê New Yorkê hat weşandin û di medyaya Îtalî de jî bertekên wî hebûn.
Yûsif bal kişand ser daneyên Navenda Lêkolînê ya Pew, destnîşan kir ku nifûsa Misilmanan li Îtalyayê di sala 2022an de dê ji sedî 6.4 be û li gorî pêşbîniyan ev rêje heta sala 2050 dê bibe ji sedî 6.9. Wî got ku heke ev nifûsa di pêşerojê de xwedî mafên tam ên dengdanê bin, ji hêla qanûnî ve dikarin rolek girîng di avakirina sehneya siyasî ya welêt de bilîzin.
Ev çalakvanê misilman hişyarî da ku pêşerojeke wiha bêyî geşbûna hişyariya siyasî û çandî ya misilmanan ne pêkan e. Yûsif destnîşan kir: “Divê di civaka me de diyalog û hişyariyeke cidî hebe û wiha got: “Eger em li hemberî siyasetê xemsar bin, em nikarin li hêviya guherînê bin.” Yûsif destnîşan kir ku hebûna misilmanan di siyasetê de divê gav bi gav û gav bi gav ji aliyê civakê ve bê piştgirîkirin.
Li gor Yûsif stratejiya bibandor ji bo paşerojê ew e ku her misilmanek ku bikeve qada siyasetê piştgirî bike, tevî ku nikaribe hemû dersên olî di vî warî de bi cih bîne. Wî got: "Dema misilmanek bikeve siyasetê divê em piştgiriyê bidin wî û di çarçoveya qanûnê de her tiştî xurt bikin."
Di dawiya vê axaftinê de, amaje bi ezmûna komên din ên civakî li Ewropa û Amerîkayê kir û bal kişand ser rola “veguhertina çandî” beriya “veguhertina siyasî” û got ku guhertinên demdirêj ên civakî pêwîstî bi nêzîkbûneke stratejîk û gav bi gav heye. Ev analîz niha di medyaya Îtalî de wekî beşek ji nîqaşek berfirehtir li ser pozîsyona paşerojê ya Misilmanan li Rojavayê Ewrûpayê tê pêşkêş kirin.
