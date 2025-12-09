Parêzerê Pakistanî: Ayetullah Xamineyî roleke taybet di parastina (bidestxistina )mafên mirovan û mafên jinan û kêmneteweyan de heye.

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (silav liwanbin) - ABNA - Dr.Medsera Sabrin, mamostayê hiqûqê li zanîngeha Îslamabad a Pakistanê, li konferansa "Mafên Neteweyan û Azadiyên Rewa di Sîstema Rewşenbîrî ya Hezretê ayetullah Xamineyî" de, bal kişand ser rola sereke ya Rêberê giranqedir ê Înqilaba Îslamî ya li ser azadiya ramana gelê xwe û parêzgarkirina gelê xwe: Xamineyî wek rêberê giranqedr ê Komara Îslamî ya Îranê û rêberê payebilind ê cîhana islamê, roleke gelek girîng û bibandor di hişyarkirina xelkê ji mafên mirovan û azadiyên rewa de lîstiye.
Ev endamê fakulteya zanîngeha Îslamabadê ya Pakistanê wiha dewam kir: Ez bi rastî ji hevberdana du peyvan azadî û rewatiyê hez dikim, ku hevbendiya watedar a "azadiyên rewa" pêk tînin; Ji ber ku em wek Misliman dizanin ku em ne azad in ku em çi dixwazin bikin, ji ber vê yekê azadî bi qasî ku dînê îslamê û zagonên îslamî destûr dibîne watedar dibe.
Madsara Sebrîn bi bîr xist: Bi giştî bi baweriya min ayetullah Xamineyî di warê mafên mirovan, berfirehkirina gotara mafên mirovan di Şerîeta Îslamî û herwiha di parastina mafên jinan û kêmneteweyan de roleke berçav hebûye. Helwestên wî mirov dide zanîn ku ev maf çiqasî girîng in, bi rastî jî girîng e ku dema mirov di rewşek weha girîng de be, bala xwe bide mijarên wiha; Ji ber ku mirov guh dide gotinên wî û helwestên wî bandoreke mezin li ser wan dike, ji vî alî ve bi baweriya min rol û beşdariya bi bandor a ayetulah Xamineyî di analîzkirin û ravekirina pirsa maf û azadiyên rewa yên neteweyê de, gelekî ber bi çav e û lazime bê nirxandin.
mafên jinan
Mafên mirovan
Rêberê şoreşê
