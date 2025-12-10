  1. Home
10 December 2025 - 22:45
"Senatorê Repûblîkan serkeftina xwe ragihand piştî ku plana veguhastina dibistana Îslamî li Alabama hate betal kirin."

Senatorê Komarî yê Alabamayê vekişîna Akademiya Îslamî ya eyaletê ji plana veguhestina dibistana girêdayî wê wekî "serkeftin" bi nav kir, di heman demê de rayedarên akademiyê hişyarî dan ku daxuyaniyên siyasî ewlehiya xwendekaran tehdît dikin û hawîrdorek dijminane diafirînin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Tommy Tuberville، senatorê Komara Repûblîkan a Dewleta Alabama, ragihand ku vegerê "Akademiya Îslamî ya Alabama" ji daxwaza veguhastina dibistanekî bo herêma pir-têraffic li bajarê Hoover, wekî "serkeftin" tê hesibandin.
Pêşeroj û Qedexe
•    Ev veger piştî ku Komîsyona plan û karûbarê erdê Hoover di civîna hefteyê de bi dengê 7–0 pêşniyar kir ku plana veguhastin bê red kirin, çêbû.
•    Sedem: li dijî plana pêşxistina dirêj-dem a herêma "Meadow Brook" û girêdayî têraffic, qebûlkirina kapasîte û belgeyên piştgirî.
Reaksiyon û Peyamên Têkiliyê
•    Berî vê biryarê, protesto ji aliyê hin şênîna bajêr û pozîsyonên tûnd yên Tuberville derketin.
•    Bi serdana daxwazê, serkêranê akademiyê ev atmosfer û şîroveyan "çewt û şewqandî" navnîşan kirin û gotin ku ev kampanya "misyona perwerdehiyê" diguherîne.
Peyamên Serkêran
•    Stacy Abdiin, alîkarê dibistanê, hişyarî da ku ev şîrove "xwendekaran di berê xetereya zû de didin" û belavkirina "çîrokên xetereyên derbarê xwendekaran û malbatên bê-gunah" dibe sedema zêdekirina dijminî, ezab û tehdit.
Gotinên Tuberville
•    Tuberville di bernameya radyo "Right Side Radio" de, bêyî veger ji pozîsyonên xwe, siyasîyên ku "hevalî hemûyan bikin" şermezar kir.
•    Wî got: "Ger dixwazin li vir bijîn, pirsgirêk tune ye؛ tenê divê li qanûnên me bin û nirxên ku ev welat li ser wan hate avakirin, qebûl bikin."
•    Wî jî daî ku Amerîka êdî nikare "xetereya îslamgeriya tûnd" bêguman bihêle û zêde kir: "Niha em di nav welatê xwe de di şerê re ne، bi kesên ji her derê dinyayê."
•    Di parça din de jî wî got: "Di encamê de ev dibistan divê li vir nebe. Em welatekî yehûdî–mesîhî ne، li ser nirxên dînî û bingehên xwe rawestînin، û em naxwazin guherin."
________________________________________

Dawiya Peyam/
