"Senatorê Repûblîkan serkeftina xwe ragihand piştî ku plana veguhastina dibistana Îslamî li Alabama hate betal kirin."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Tommy Tuberville، senatorê Komara Repûblîkan a Dewleta Alabama, ragihand ku vegerê "Akademiya Îslamî ya Alabama" ji daxwaza veguhastina dibistanekî bo herêma pir-têraffic li bajarê Hoover, wekî "serkeftin" tê hesibandin.
Pêşeroj û Qedexe
• Ev veger piştî ku Komîsyona plan û karûbarê erdê Hoover di civîna hefteyê de bi dengê 7–0 pêşniyar kir ku plana veguhastin bê red kirin, çêbû.
• Sedem: li dijî plana pêşxistina dirêj-dem a herêma "Meadow Brook" û girêdayî têraffic, qebûlkirina kapasîte û belgeyên piştgirî.
Reaksiyon û Peyamên Têkiliyê
• Berî vê biryarê, protesto ji aliyê hin şênîna bajêr û pozîsyonên tûnd yên Tuberville derketin.
• Bi serdana daxwazê, serkêranê akademiyê ev atmosfer û şîroveyan "çewt û şewqandî" navnîşan kirin û gotin ku ev kampanya "misyona perwerdehiyê" diguherîne.
Peyamên Serkêran
• Stacy Abdiin, alîkarê dibistanê, hişyarî da ku ev şîrove "xwendekaran di berê xetereya zû de didin" û belavkirina "çîrokên xetereyên derbarê xwendekaran û malbatên bê-gunah" dibe sedema zêdekirina dijminî, ezab û tehdit.
Gotinên Tuberville
• Tuberville di bernameya radyo "Right Side Radio" de, bêyî veger ji pozîsyonên xwe, siyasîyên ku "hevalî hemûyan bikin" şermezar kir.
• Wî got: "Ger dixwazin li vir bijîn, pirsgirêk tune ye؛ tenê divê li qanûnên me bin û nirxên ku ev welat li ser wan hate avakirin, qebûl bikin."
• Wî jî daî ku Amerîka êdî nikare "xetereya îslamgeriya tûnd" bêguman bihêle û zêde kir: "Niha em di nav welatê xwe de di şerê re ne، bi kesên ji her derê dinyayê."
• Di parça din de jî wî got: "Di encamê de ev dibistan divê li vir nebe. Em welatekî yehûdî–mesîhî ne، li ser nirxên dînî û bingehên xwe rawestînin، û em naxwazin guherin."
