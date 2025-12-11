Seyîd Elî Xumeynî: Ayetullah Yezdî can û rûmeta xwe ji bo şoreşê xerc kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Merasîma bidawîbûna konferansa neteweyî ya "Pêşengên Şoreşa Îslamî; Ayetullah Muhemmed Yezdî (re)" îro sibê li Enstîtuya Bilind a Perwerdehiya Muctehidan a Rêvebirê Muhemmediyê li Qumê hate lidarxistin.
Di merasîma bidawîbûna konferansa neteweyî ya "Pêşengên Şoreşa Îslamî; Ayetullah Muhemmed Yezdî (RA)" de, Hocat- ul-îslam Seyîd Elî Xumeynî, "Bîrdariya Îmam Xumeynî (RA), ji bo baldariya wan a li ser vê mijara girîng, ji organîzatoran re spas kir û spasiya wan kir, û her weha ji malbata Ayetullah Yezdî re ji bo hevkariya wan û hewildan û têkoşîna wan a ji bo parastina ramanên vî hiqûqnasê navdar spas kir.
Seyîd Elî Xumeynî di beşa din a axaftina xwe de got: Rast e ku şoreş gelek bilind û nizm derbas bûye, lê her kes ji hin bûyeran haydar e, lê heke hûrgulî werin ravekirin, dibe ku gelek kes haydar nebin û heta dibe ku matmayî bimînin ku mimkun e ku kes bi vî rengî berdewam bikin. Hin ji wan bi rastî ji bo şoreşê pere xerc kirin, û yên din jî ji bo şoreş û pergala Îslamî pere xerc dikin. Ayetullah Yezdî yek ji wan kesan bû ku can û navûdengê xwe ji bo şoreşê feda kir.
Hocat- ul-îslam Xumeynî wiha domand: Min carekê ji Rêberê Bilind pirsî gelo ew difikire ku ev şoreş dê serkeftî be. Wî got, "Ez yek ji optimîstan bûm û bawer dikir ku şoreş dê berhem bide, lê ne ewqas zû."
Wî got: "Divê em qebûl bikin ku gelek kesan ji bo pêkanîna Şoreşa Îslamî gelek xebitîn da ku ev tevger berhem bide. Îro jî gelek mirovên weha hene, û divê em ji wan re spasdar bin."
Profesorê medreseyê bi gotina dawî got: "Taybetmendiya herî girîng a Ayetullah Yezdî rêveberiya wî ya baldar bû. Ew bi xwe rêveberek jêhatî bû, û ji bo vê armancê, wî tenê milkê xwe, ku xaniyê wî bû, ji bo vê armancê terxan kir. Ev xanî, ku niha bûye Kompleksa Perwerdehiya Muctehid a Muhemmediyeyê, dikare ji bo şoreş û pergala Îslamî bereketeke mezin be."
