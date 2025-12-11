Rêberê Mezinê Şoreşê di dîdarê bi medahan re pêdiviya guherandina rewşa medyayî di ber têkoşîna dijmin bo destgirtina dil û mejiyan hate vebêjîn.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA, îro roja cejnê ya pîroz a salvegera zayîna Hazrat Fatimeya Zehra (s.x), Îran bi coşeke mezin hate pîrozkirin. Ji bo vê boneyê, li Huseyniya Îmam Xumeynî (rh), bi amadebûna Rêberê Şoreşê Îslamî û bi hezaran evîndarên Ehl-ul Beytê (s.x), merasîmeke mezin a pîrozkirinê û medahîsêrî (helbestxwendin û pesindan) ji bo ‘Seyîdet El-Nisa-il-Alemîn’ hate lidarxistin.
Di vê merasimê de ku zêdetirî sê saetan dom kir, Ayetullah Xameneyî pesnê fezîletên Fatimeya Zehra (s.x) da û bal kişand ser rola berxwedana gelê Îranê di parastina nirxên neteweyî de.
Dijmin Dixwaze ‘Nasnameya Me’ Biguherîne
Rêberê Şoreşê Îslamî destnîşan kir ku hewldanên dijmin ji bo guhertina “nasnameya dînî, dîrokî û çandî” ya miletê Îranê bi saya berxwedana gel vala derketine.
Ayetullah Xameneyî got: “Îro jî, her çiqas dijmin hewl dide bi rêya propaganda û medyayê êrîşî ‘aqil, dil û baweriyan’ bike, gelê Îranê, tevî kêmasî û zoriyên heyî, li ser riya pêşveçûna xwe berdewam dibe.”
Rêber destnîşan kir ku fezîletên Fatimeya Zehra (s.x) ji têgihîştina mirovî mezintir in, lê belê bang li hemûyan kir: “Pêwîst e em bibin ‘Fatimî’ û li hemû waran nimûne ji wî jinê bişopînin, di nav de dindariyê, hewldana ji bo edaletê, tekoşîna ji bo zelalkirinê (tebyîn), zewac û zarokdariyê.”
Medahî: Pêwîstiya Edebiyata Berxwedanê bi xwenin
Ayetullah Xameneyî Medahîsêrî wekî fenomeneke pir bi bandor dît û teqez kir ku pêwîst e bi lêkolînên kûr, rêyên ji bo bihêzkirina wê bên dîtin.
“Medahîsîyê me ji dibistanên Edebiyata Berxwedanê (Edebiyyat-ı Mukavemet) ye. Her fikr û çalakiyek eger edebiyata wê ya li gorî wê nebe, wê ji holê rabe,” wî got û destnîşan kir ku Medahîsvan û Hey’et bi belavkirina edebiyata berxwedanê vê hewcedariyê xurt dikin.
Rêberê Şoreşê, “Berxwedana Neteweyî” wekî “sebr û rawestîn li hemberî her cure zextên serdestan” pênase kir û got: “Carinan zext leşkerî ye… û carinan jî zext aborî, medyayî, çandî û siyasî ye.”
Amerîka Li Navenda Şerê Propagandayê
Ayetullah Xameneyî, dengvedana medya û siyasetmedarên rojavayî wekî nîşana zexta propagandaya dijmin dît. Wî armanca sereke ya pergala serdestiyê wekî “guhertina şêwaza jiyanê” û ji wê girîngtir, “guhertina nasnameyê” binav kir.
“Şoreşa Îslamî hemû wan karî kirin bê encam. Gel bi ne teslîmbûnê, wan hewldanên zordaran vala derxistine,” Rêber destnîşan kir.
Rêberê Şoreşê Îslamî diyar kir ku bandora Medahîsêrî li ser parastina bîranîna Şehîdan û belavkirina têgîna berxwedanê wekî bandora Zeynebî ye.
“Em niha di ‘navenda şerê propagandî û medyayî’ de ne ku bi eniyeke berfireh a dijmin re rûbirû ne, ji ber ku dijmin fêm kir ku ev welat bi zexta leşkerî teslîm nabin.”
Wî got ku Emrîka li navenda vê eniya berfireh e û armanca wan a sereke ji holê rakirina “bandor, armanc û têgehên Şoreşê û jibîrkirina bîranîna Îmam Xumeynî (rh)” ye.
Di dawiyê de, Rêber şîret kir ku Medahîxan divê balê bidin ser:
1. Zelalkirina zanînên dînî û têkoşînê bi îstînad ji jiyana Îmamên (s.x).
2. Êrîşkirina li xalên qels ên dijmin.
3. Zelalkirina têgehên Quranî di warên kesayetî, civakî û siyasî de.
Merasim bi xwendina helbest û medahîyê ji aliyê yanzdeh kesên ku pesnê Ehl-ul Beytê (s.x) dan, bi dawî bû.
……………….
Dawiya Peyam/
Rêberê Mezinê Şoreşê di dîdarê bi medahan re pêdiviya guherandina rewşa medyayî di ber têkoşîna dijmin bo destgirtina dil û mejiyan hate vebêjîn.
Serekê Şoreşê li di dîtina xwe bi hezarên kesên madah û sitayişkerên Ehlê Beytê (s.x) de, li ser pêwîstiya guherandina rêkêşeya reklamekî û medyayî di ber hemberiya hewldana dijmin ji bo destgirtina dil û hişê de, tekit kir.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA, îro roja cejnê ya pîroz a salvegera zayîna Hazrat Fatimeya Zehra (s.x), Îran bi coşeke mezin hate pîrozkirin. Ji bo vê boneyê, li Huseyniya Îmam Xumeynî (rh), bi amadebûna Rêberê Şoreşê Îslamî û bi hezaran evîndarên Ehl-ul Beytê (s.x), merasîmeke mezin a pîrozkirinê û medahîsêrî (helbestxwendin û pesindan) ji bo ‘Seyîdet El-Nisa-il-Alemîn’ hate lidarxistin.
Your Comment