Rapora Vîdyo| Mamosta Behmenî di hevpeyvîna ligel Abna de: Yekitiya Îslamî xema dilê Ayetullah Yezdî bû.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Merasîma bidawîkirina konferansa niştimanî ya bi navê “Pêşengên Tevgera Îslamî; Ayetullah Mihemedê Yezdî (R)” îro berî nîvro li Saziya Xwendina Bilind a Muctehîd a bajarê Qumê birêve çû û di kêleka vê konferansê de endamê Meclisa Rêbertiya Kurdistanê mamoste Îqbal Behmenî ji pisporên pispor re ragihand: Hz.Ayetullah Yezdî merovekî heja û giranqedr bo hem şoreşger bu jidest peka nasîna min ligel vî Elimekî heja ta dema ku ji dinyaye barkir liser soza xwe ma li gel Îmame Şoreşê Îmam Xwumeynî bo liser weda xwe li gel Îmam xwumeynî ma her wusa ligel Îmam Xwemineyî jî li xebata xwe berdewam bon. Her wusa yek Armancen wî yekatî linava misilmanan bu bi taybetmend linav birayen Ehlê sunetda,pewîsta ciwanên ma ji jîyana wî dersê bigirin Asarên wî nîşan dide wî zeda ji zanistîra zahmet û bizah kirîya Xweda birehma xwe ligel wî bike cihe wî bihişt be.
Your Comment