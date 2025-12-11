Eşkra Bonî endameke nû ye ji bo koma terorîst a DAIŞê; zindana tirsnak a Xûweyranê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Tora Iraqî ya El-Ehram bi hejmarek endamên DAIŞê re li girtîgeha Xuyran li Kurdistana Sûriyê axivî. Di van axaftinan de hûrgilî û agahiyên nû li ser rewşa nenas a endamên DAIŞê di dema desthilatdariya wan a li Iraq û Sûriyeyê de eşkere bûn.
Muftiyê DAIŞê: Heta kurên Ebûbekir el-Bexdadî jî navê wî yê rast nizanibûn
Ebû Eyûb Turkî, muftiyek berê yê di navendê de girtî, got ku wî dîtiye ku heta du jin û zarokên wî jî ji barê karê wî gilî dikin. Ji wê civînê min hîn bû ku heta zarokên wî jî navê rast ê Ebûbekir el-Bexdadî nizanin.
Wî bal kişand ser hûrgiliyên civînê û tekez kir ku mijara civînê çareserkirina hin pirsgirêkên di navbera endamên DAIŞê de bû û di civînê de Ebûbekir el-Bexdadî, Turkî bin Elî, Ebûbekir el-Qehtanî û Ebû Zeyd el-Iraqî beşdar bûn. Wî got, "Ez di civînê de amade bûm, lê piraniya endaman hatin kuştin."
Ew zêde dike ku hikûmeta Tirkiyeyê tevgera endamên DAIŞê li axa wan li ber çavan negirtiye. Turkî got, "Ne mimkûn e ku dezgeha îstîxbaratê ya Tirkiyê, ku yek ji dezgehên îstîxbaratê yên herî bihêz ên Rojhilata Navîn e, ji tevgera bi hezaran çekdarên DAIŞê li deverên di bin kontrola wan de ne agahdar be." Rewş di destê wan de bû, lê trafîk di berjewendiya wan de bû.
Turkî, ku endamê şandeya meşrû bû ku kampên DAIŞê û deverên cûda yên Sûriyeyê dişopand, zêde kir ku ew bi rêya Jurablusê û dû re jî çûye Sûriyeyê.
Endamê şandeya meşrû ya DAIŞê dahata petrolê û fonên ku bi taybetî li Mûsilê hatine desteserkirin, ku ji banka navendî ya bajêr bi berfirehî hatine dizîn, wekî zêr û gewher bi nav kir, û got ku ev fon bi rêya fîdyeyê ji bo berdana girtiyan hatine bidestxistin.
Endamê DAIŞê: Min 10 salên jiyana xwe winda kirin
Mihemed li dijî girtiyekî din e ku tevlîbûna DAIŞê û çûna Sûriye û Reqayê ji axa Tirkiyeyê, ku her gav ji bo endamên DAIŞê vekirî bû, vedibêje.
Ew di sala 2018an de ji aliyê hêzên Hizbullah ve li bajarê Kobanî dema ku hewl dida ji Sûriyeyê derkeve, hate girtin. Wê salê, DAIŞê hemû deverên di bin kontrola xwe de li Iraq û piraniya Sûriyeyê winda kiribû. Ev herêm ji bo bi deh hezaran çekdarên DAIŞê ewlehî peyda dikirin.
Wî îdia kir ku di sala 2018an de bi malbata xwe re ji xelîfetiya DAIŞê derketiye. Wî piştgiriya ji bo malbata xwe wekî sedema herî girîng a terikandina herêma di bin kontrola DAIŞê de bi nav kir, îdia kir ku ew hatiye ku alîkariya gelê Sûriyeyê bike, lê paşê fêm kir ku ev armanc ne mimkûn e.
Alia, ku bi eslê xwe ji Misilmanên Pakistanî ye û berê li Kanadayê dijiya, zêde dike ku pirsgirêkên din jî hene ku di dawiyê de ew ber bi terikandina DAIŞê ve birine. Ew zêde dike ku heke ew were berdan, ew dixwaze vegere Kanadayê û wekî berê bi malbata xwe re bijî.
Endamê DAIŞê bawer dike ku wî 10 salên jiyana xwe winda kiriye û dixwaze vegere jiyana xwe ya berê.
Alia zêde dike ku ew li Iraqê nebû û bi jina xwe û zarokê xwe re li avahiyek li Reqayê dijiya. Dema ku DAIŞê Reqa winda kir, ew çû El-Meyadînê. Piştre ew çû Sûsayê, li wir ji DAIŞê veqetiya.
