Dr. Ehsan Ataya: Îran û eksena berxwedanê hevkêşeyeke nû ya hêzê afirand

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (S.X) - ABNA- Sêyemîn webinara navneteweyî ya bi navê "Îrana Îslamî; "Eniya Şerefê ya Îslamî" di bin çavdêriya Civata Cîhanî ya Qedîmûnê de hat lidarxistin û Dr. rola Komara Îslamî ya Îranê û eksena(Evîye) berxwedanê.
Doktor Etaya di destpêka axavtina xwe de li gel silavkirina amade û amadebûyên vê civînê, qonaxa niha ya doza Filistînê wek "serdemên herî hestiyar û metirsîdar" wesif kir û got: Doza Filistînê "mijara sereke ya umeta îslamî" dimîne. Wî bal kişande ser zextên berdewam ên "hikûmeta Amerîka û Rêjîma Siyonîst" li dijî gelê Filistînê, bal kişand ser vê yekê ku di mehên derbasbûyî de, Filistîn di heyama herî dijwar de derbas dibe.
Silav li şehîdên rêya pîroz û balkişandina ser rola girtiyan, birîndaran û gelê sebirê yê Filistînê.
Cîgirê Serokê Navdewletî yê Tevgera Cîhada Îslamî di berdewamiya axaftinên xwe de silav li canê şehîdên rêya Quds û Filistînê kir û behsa birîndar û pakrewanan kir ku birînên wan hîn jî beşdariya wan di rêya berxwedanê de ye. Wî her wiha girtiyên filistînî wek "sembola sebir, îrade û têkoşîna li dijî dagirkeriyê" bi nav kir.
Wî gelê Xezze, Şerîeya Rojava, Quds û hemû Filistînê "sembola sebir û îstiqrarê" nirxand û ji ber ku li kêleka Filistînê bi taybetî di şerê "Bahoza El-Eqsayê" de sekinîn, gelên îslamî, ereb û azadîxwaz ên cîhanê nirxand.
Pejirandina eksena berxwedanê û rola Îran, Lubnan, Yemen û Iraqê
Dr. Etaya beşeke girîng a axaftina xwe ji bo helwesta eksena berxwedanê veqetand. Wî bal kişande ser rola Komara Îslamî ya Îranê li çêkirina "hevkêşana bergiriyê" li hember gefên Amerîka û Rêjîma Siyonîst, got: Îranê îsbat kiriye ku kariye bi hêz li hember planên êrişker bisekine û bi rûmet li piştevaniya xwe ji berxwedana li Filistînê bidome.
Wî her wiha piştgiriya leşkerî, siyasî, medyayî û manewî ya eksena berxwedanê ji Hizbullaha Lubnanê, Tevgera Ensarullah a Yemenê û grûpên berxwedêr ên Iraqê û Heşda Şeibî nirxand û ev piştgirî faktoreke girîng li berxwedêriya berxwedanê li mehên dawî da zanîn.
Nirxandina performansa rejîma Îsraîlê di şerê dawî de
Cîgirê serokê Cîhada Îslamî ya Navdewletî di beşeke din ji axaftinên xwe de amaje bi performansa Rejîma Siyonîst li şerê Xezzeyê kir û got: Rejîma Israîlê nekariye armancên xwe yên leşkerî pêk bîne. Wî nikarîbû girtiyan bi hêza leşkerî vegerîne û ji bo pevguhertinê neçar ma ku bi awayekî nerasterast danûstandinan bike; Plana bicihkirina xelkê Xezzeyê têk çû; Tevî dorpêçkirin, wêraniyên berfireh û gelek qurbaniyan jî gelê Filistînê li ser axa xwe maye.
Doktor Etaya bal kişande ser wê yekê ku "îstiqrara miletê Filistînê û piştgirîya eksena berxwedanê" rê li ber pêkanîna armancên leşkerî û siyasî yên Îsraîlê girtiye.
Girîngiya li ser rêya pêşerojê ya berxwedanê
Wî bal kişande ser hejm û dijwariya êrişên li dijî gelê Filistînê û got: "Tevî hemû êş, wêranî û xwîna ku li Xezze, Şerîeya Rojava û Qudsê hatiye rijandin, gelê Filistînê îspat kiriye ku bi kok û domdar e û dest ji axa xwe bernade."
Doktor Etaya di dawiya axaftina xwe de spasiya amadekar û beşdarên webinarê kir û hêviya xwe anî ziman ku “Serkeftina gelê Filistînê nêzîk e” û wiha got: “Serkeftina Xwedê ne dûr e; Û sibeha serkeftinê nêzîk e.
................................
Dawiya peyamê/
Tags
Ihsan Etaya Dr
Tevgera Cîhada Îslamî
Iran
Eksena berxwedanê
Your Comment