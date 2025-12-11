Rêberê Tevgera Ensarullaha Yemenê: Siyonîstan heta li jinên ducanî jî rehm nekirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Seyîd Ebdulmelik Bedreddîn Hûsî Rêberê Tevgera Ensarullaha Yemenê di axaftina xwe de tevî rexneya ji 'nifûz û bandora berfireh a zilhêzên derveyî li Cîhana Îslamê' got ku dijminan 'pirraniya hikûmetan û gelek miletên îslamî xistine bin desthilata xwe.'
Li gorî gotina wî, serwet û samana welatên îslamî bo çavkaniya qazanca biyaniyan, erdên wan bûne binkeyên leşkerî yên zilhêzên derveyî û hêza mirovî ya van welatan bûye amûrek ji bo xizmetguzarîyan wan û di bin fermana wan de.
……………….
Dawiya Peyam/
Your Comment