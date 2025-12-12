Vekolîna Nêrînan li ser Edalet û Berzexê

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Nûçeyan a Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA-Li ser vê pirsê ku “Çi dibe ku kesên ku rast berî Qiyametê dimirin, Berzex nekin, lê kesên ku berê mirine gelek sal li Berzexê dimînin, gelo ev adilane ye?” bersiv ev e:
1. Prensîba Edaleta Xwedayî:
Xwedayê Teala yê bê kêmasî û bê hewce ye û ji her cure zilmê dûr e. Lewma, bingeha her hikmî edalete ye (Îstînad 1).
2. Nehevbûna Pîvana Demê:
Dema ku li Dunyayê li gorî gera fezayî (tevegera Erdê li dora rojê) tê pîvandin, li vê qonaxa navîn (Berzex) cihê nake.
Ji aliyekî din ve, lihevkirina dema Berzexê li gorî demên cihêreng ên jiyanê ne gengaz e:
• Jiyana Kesên Berê: Kesên ku di serdemên destpêkê de jiyabûn, temenên pir dirêj (wekî hezar sal an jî zêdetir) jiyan kirin û bi dûmahîk, ji bextewarî û qenciyên zêdetir kêf wergirtin.
• Têkeliya Xêr û Şer: Ji bo hemû mirovahiyê, di her serdemê de, her tim tevliheviyek ji asayîş (rehetî/lêzenetî) û zehmetî (azab/qedera neyînî) hebûye. Ji ber vê yekê, cudahiya di bextewarî û zehmetiyê de li seranserê dîrokê dibe ku di dawiyê de bibe sedema wekheviyeke edîlan.
3. Sê Qonaxên Jiyanê û Quran:
Li gorî Quranê, jiyana mirovî ji sê qonaxan pêk tê: Dunya, Berzex û Qiyamet. Quran bi awayekî eşkere behsa du mirin û du vejînên cuda dike (2):
• Mirina Yekem: Piştî jiyana li Dunyayê.
• Mirina Duyem: Piştî jiyana li Berzexê.
• Vejîna Yekem: Di destpêka Berzexê de.
• Vejîna Duyem: Di roja Qiyametê de.
Eger qonaxa Berzexê nebe, konsepta “mirina duyem” wê wateya xwe winda bike, ji ber ku her mirin divê bi jiyanekê bê şopandin û her vejîn jî divê li pey mirinekê bê (Îstînad ji Tabatabaî, el-Mîzan, c. 17, r. 313).
4. Rewşa li Berzexê:
Berzex ji bo hemû kesan heye. Ne hewce ye ku hemû kes di her kêliyê de bên cezakirin an jî bên bexşandin; dibe ku hin kes di rewşa mustezaf (kesên ku rewşa wan ne diyar e) de bin û wekî xewê bin (Îstînad ji Meclisî, Mîrat al-Uqûl, c. 8, r. 301). Ev navbera navberê ji bo her kesî heye.
5. Nisbîbûna Demê û Nêrîna Li Kiryaran:
Dema li Berzexê nisbî ye û bi tevger û kiryarên ruh ve girêdayî ye. Bi mirinê re, perde ji ber çavên mirov tên rakirin û mirov rastiya kiryarên xwe yên Dunyayê dibîne. Mîna xewê ye ku mirov dikare saetekê razê, lê bi bedenê mîsalî (mithalî) dikare di nav bûyeran de derbas bibe ku bi hefteyan an salan dirêj dibin (Îstînad ji Misbah Yezdî).
Encam:
Ji ber ku dem li Berzexê nisbî ye û bi kiryaran ve girêdayî ye, û ji ber ku di her serdemê de hebûna bextewarî û zehmetiyan bi hev re bûye, Edaleta Xwedayî nayê binpêkirin. Ji bo mirov, ew rastiya kiryarên xwe li Berzexê bibîne an jî li Qiyametê, di esasî de ferq nake. Dirêjbûna dema Berzexê dibe ku ji ber cewherê azarê be, û kinbûn jî ji ber cewherê bextewariyê ye.
Ev pîvenotên (1 heta 6) bi awayekî bibandor îsbat dikin ku konsepta “edaleta Xwedayî” bi dirêjbûna demê li Berzexê nayê binpêkirin. Ev bingeh ji van aliyan ve tên parastin:
1. Hekîmtiya Xwedayê Teala: (Pîvenot 1) Ji ber ku Xwedê Hekîm e, nikare bêheqî bike.
2. Dû Mirin û Dû Jiyan: (Pîvenot 2) Ayatên Quranê ispat dikin ku di navbera mirina fizîkî û vejîna Qiyametê de qonaxeke din heye ku ew jî Berzex e.
3. Nêrîna Tevgerî ya Demê: (Pîvenot 3 û 5) Nêrîna felsefî ya alimên mezin (Tabatabaî û Misbah Yezdî) destnîşan dike ku dem li gorî rewşa giyanî nisbî ye. Ji ber vê yekê, dirêjbûna dema li Berzexê ji bo mirovê canî, bi hezaran sal jî be, dikare ji ber hezkirina giyanî an jî azarê be, û ev bi pîvana demê ya dunyayî nayê pîvandin.
4. Qiyameta Kesane: (Pîvenot 6) Gotina “Kî dimire, qiyameta wî pêk tê,” nîşan dide ku ji bo her kesî, qonaxa dawî ya rastiya wî bi mirinê dest pê dike, ku ev jî girîngiya qonaxa Berzexê wekî qonaxeke yekser û bi bandor îsbat dike.
Peyvnot
1. Ji ber ku Xwedayê Te’ala zana, dewlemend û bê hewce ye.
2. “Bêje Rebbê me em mirin û em jîn bûne, dibêjin: Rebbê te em du caran kuştine û du caran em jîn kirine.” (Gafer/11)
3. Tabatabaî, Muhammed Huseyn (1390 Hîcrî) El-Mizan fî Tefsîr El-Quran, hej. 17, II, Beyrût: Weşanxaneya El-Elemî, r. 313.
4. Meclîsî, Mihemed Baqir (1404 hicrî) Mirayah el-Eqool fi Şerh Axber Aal El Resûl. Cild 8, II, Tehran: Dar el-Kutub al-Îslamiyye, r. 301.
5. Misbah Yezdî, Mihemed Teqî (1390) Antropolojî di Quranê de. Sêyem, Qum: Weşanên Saziya Perwerde û Lêkolînê ya Îmam Xumeynî, r. 249.
6. “Ez mirim, bê qiymeta qiyametê” Neynika Eqûlê di rîwayeta Axberê Pêxember de. Cild 8, rûpel 301.
