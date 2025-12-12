Civînên giştî yên Ayetullah Sîstanî di salvegera roja jidayikbûna Hz.Zehra (s.x) de ji nû ve destpê kir

Li gorî rapora ajansa nûçan a Ehlul Beytê (s.x) - ABNA - "Merceya Bilind ê Olî yê Iraqê Ayetullah Seyîd Elî Sîstanî piştî ku ji nexweşiya grîpê xelas bû, vê înê dîsa dest bi qebûlkirina heciyan û ziyaretên xelkê kir. Ev civîn li bajarê pîroz ê Necef Eşref û hevdem bi salvegera jidayikbûna Hz Zehra (s) hat lidarxistin.
Di vê hevdîtinê de, bi helkefta pîrozbahiya vê helkefta pîroz, pîrozbahiyên xwe pêşkêşî bawermendan kir, ku ji Xwedayê mezin hêviya berdewamiya xêr û selametiya wan kir. Wî her wiha bal kişand ser pêwîstiya pabendbûna bi hukma Ehlî Beyt (S) û çûna di riya wan de û ev yek wek garantiya geşbûn û aramiya civaka îslamî da zanîn.
Ayetullah Sîstanî di axavtina xwe de ji bawermendan xwest ku li ser Ehlê Beytê (S.X) rawestin û di rêya xwe de berdewam bin û ji Xweda xwest ku rehma xwe û xema her kesî bide.
Dubare destpêkirina bernameya civînên gel
Ev serdan nîşana vegerandina Merceya Bilind ê Olî yê Iraqê bo bernameyên giştî bû piştî demeke kurt ji nexweşiyê ku bû sedema nîgeraniya berfireh di nav şopîner û dildaran de. Niha bi saxbûna wî re careke din têkiliya rasterast bi bawermendan re çêbûye.
