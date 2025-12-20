Îmamê Nimêja Înê ya Bexdayê: Koka aloziya di proseya siyasî ya Îraqê de pêşxistina berjewendiyên şexsî û teslîmbûna li hember zextên derve ye.

“Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) ABNA ـ Ayetullah Seyîd Yasin Mûsevî، Îmamê Înê ya Bexdayê û mamosteyê Hawzeya Îlmî ya Necefê Eşref، bi eşkereyî destnîşan kir ku pêvajoya siyasî li Iraqê hîn jî bi kêmasiyek avahî û kûr re rû bi rû ye؛ kêmasiyek ku di nebûna têgihiştina rastîn a ‘hikûmet û opozîsyon’ de xwe nîşan dide û bûye sedem ku serdestî ji ‘birêvebirina welat’ veguherî ‘birêvebirina berjewendiyên kesan û koman’.
Wî di xutbeya nimêja înê ya Bexdayê de got ku zanistê siyasî li ser hebûna herêmekî serdest ku hêlên birêvebirinê li dest xwe digire û herêmekî dijber ku li ser performansa hikûmetê çavdêri dike û rêyê rast dike, rawestiye. Ev model, heke bi awayek rast were sepandin, dikare xeletiyan çareser bike, polîtîkayan sererast bike û heta di rewşa domandina nekarîbûnê de jî rê bi rêyên qanûnî û li gorî destûra bingehîn ji bo guhertina hukûmetê veke.
Ayetullah Mûsevî zêde kir ku ev rêbaz, modela zanistî ya nasnameyî ye، wek ku di zanistên din ên mirovî de jî tê dîtin؛ lê rastiya siyasî ya Iraqê bi vî modelî re pir dûr e.
Wî bi îşareta pêvajoya siyasî ya piştî sala 2003’an got ku pêvajoya siyasî ya Iraqê di destpêkê de bi navê ‘hikûmeta dagirkerî’ dest pê kir û yekem dezgehên dewletî di bin çavdêriya rasterast a desthilata Amerîkî ya dagirker de hatin damezrandin.
Îmamê Înê ya Bexdayê destnîşan kir ku guhertoya rastîn wextê pêk hat ku merceʿîyeta bilind a olî ket meydanê û li ser nivîsandina destûra bingehîn bi îradeya gelê Iraqê piştrast kir؛ destûrek ku di wê de nasnameya neteweyî û bingehên bingehîn hatin sabît kirin û şertên avakirina dewletek neteweyî hatin amadekirin؛ dewletek ku divê li ser bingehên zelal ên destûra bingehîn were avakirin.
Wî di pêşveçûnê de bi serdemê tundûtûjî û terorîzmê îşaret kir ku bi demekê re bi tiştê ku ‘dijberîya siyasî’ tê binavkirin re Iraq girt û bi eşkereyî got ku gelê Iraqê bihayekî pir giran ji xwîna lawên xwe da da ku li dijî projeyên xwînî، çi bi şêwaza El-Qaîde û çi bi şêwaza DAIŞ, serkeftinê bi dest bixe.
Ayetullah Mûsevî got: ‘Piştî serkeftina li ser terorîzmê, diviyabû em bikevin qonaxa avakirina welatê؛ lê mixabin em ketin nav krîzekî nû.’
Wî bi tundî rexne li performansa herêmên siyasî girt û got ku Iraq bi rastî tu carî ji hêla partiyên bi bernameyên rastîn ve nehat birêvebirin؛ ne ji hêla partiyên îslamî û ne jî ji hêla partiyên sekûlar, lê welat li dest kesan maye ku li pişt navê partiyan ve xwe veşartine.
Wî bi eşkereyî got: ‘Partiyan ji bo xizmeta kesan hatine damezrandin، ne ku kes ji bo xizmeta bernameyên neteweyî kar bikin؛ û ev bi xwe koka sereke ya kêmasiyê ye.’
Îmamê Înê ya Bexdayê destnîşan kir ku pirsgirêka herî xeternak ku îro welat tehdîd dike, dûrbûna û qutbûna navbera serdestî û gelê ye؛ pirsgirêkek ku merceʿîyeta bilind a olî gelek caran li ser wê hişyarî daye.
Wî zêde kir ku sedema vê veqetandinê hewldanên bêrawestan ji bo domandina di desthilatê de û sûdwergirtina ji îmtiyazan e، heta ku berpirsiyarî ji ‘erkek’ veguherî ‘ganîmetek’.
Di derbarê dosyeya hilbijartina serokwezîr de، Ayetullah Mûsevî şîrove kir ku sehneyê siyasî careke din bi heman şêwaza berê tê dubarekirin؛ bi awayek ku tu nav li ser bingeha şayesteyî an projeyek neteweyî nayê pêşkêşkirin، lê tenê yek pîvan heye û ew jî parastina berjewendiyên kesane û bidestxistina razîbûna Amerîkayê ye.
Wî bi eşkereyî got ku zextên aborî û ewlehî yên ku Waşington sepandine، heke îradeyek neteweyî û rastîn hebe، tu carî nikarin bibin sedema teslîmbûnê.
Îmamê Înê ya Bexdayê bi berawirdkirina rewşa Iraqê piştî zêdetir ji du dehsalan ji guhertoya siyasî re bi tecrûbeya Komara Îslamî ya Îranê got ku Îran bi salan di bin şertên herî dijwar ên cezakirinê de bû، lê bi her awayî karî dewletek bi hêz di qada aborî، askerî û teknolocî de ava bike.
Wî zêde kir: ‘Em hîn şertên herî bingehîn têxin hundir، di heman demê de welatên di bin qefilkirinê de çek، pîşesazî û teknolocî çêdikin؛ cudahî ev e ku li wir pergalek heye ku ji xwe û ji gelê xwe re rêz digire.’
Ayetullah Mûsevî destnîşan kir ku lawazbûna performansa siyasî jî cihê navneteweyî yê Iraqê lawaz kiriye، heta ku hemwelatîyê Iraqî bi pasaportê xwe jî rêz nayê dayîn؛ encama nebûna dewletek rastîn û dezgehên binbingehî.
Wî bi eşkereyî got ku gelê Iraqê gelek mezin û bisabr e û karîye di şertên herî dijwar de jî berxwedanê nîşan bide؛ ji serdema rejîma berê heta şerên navxweyî û terorîzmê.
Wî zêde kir: ‘Ev gel xwedî hêza feda kirinê ji bo welatê xwe ye، lê pêdivî bi rêberiyek rastgû، feda-kar û bawermend bi gelê xwe heye.’
Îmamê Înê ya Bexdayê her weha rexne li wan axaftinên fermî girt ku bi awayek hilbijartî qala ‘rêzgirtina îradeya gelê’ dikin û got ku deng û encamên hilbijartinan pir caran bi rêya koalîsyonan têne sermayekirin، ne li ser bingeha bingeha rastîn a gelê؛ û gotina li ser rêzgirtina îradeya gelê wextê bê wate dibe ku gel bi rastî ji biryargirtinê were dûr xistin.
Ayetullah Mûsevî di dawiya xutbeya nimêja înê de، bi awayek qetî her projeyek an peymanek ku li ser serdestîya Iraqê zirar tîne red kir؛ di nav wan de projeyên mezin ên sermayeguzarî ku bi welatên derve re têne dayîn û erd û biryara neteweyî armanc dikin، û bi eşkereyî got ku van projeyan tu carî nayên bicihanîn.
Wî bi dawî got: ‘Iraq Xanîmet nîne؛ kî ku nikare berpirsiyariya hikûmetê bihêle، divê nekarîbûna xwe eşkere bike، lê guherandina dewletê bo danûstendinek siyasî şermek mezin e.’”
