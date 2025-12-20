Li pişt perdeya pêşniyara nû ya Şamê ji bo Kurdan

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) ABNA ـKurdpressê, dewleta Suriyê û Hêzên Demokratîk ên Suriyê (SDF) di berpirsiyariya dawî ya salê 2025, ku di peymana 10 Adarê ya bi navê peyma Dimeşk–SDF de hatibû destnîşan kirin, nîqaşên xwe zêde kirine. Her çend pêşveçûnekê diyar bûye, lê ewlehiya gihiştinê li pêvek yekbûyî ya temamî hîn jî kêm dikeve bê.
Li gor agahiyên Reuters, Dimeşk pêşniyarek nû ji bo SDF pêşkêş kir ku li gor wê, ev hêz dikare nêzîkî 50,000 leşker xwe di çarçoveya sê leşkerên esaslî û çend tolipên biçûk de bi rêz bike.
Ev pêşniyar du şertên bingehîn tê de, yên ku di nav agahiyên fermî de hatine nîşandan:
- Şandina beşek ji rêzeya fermandariya SDF.
- Vekirinîna deverên li bin kontrolê SDF ber hêzên din ên artêşa Suriyê.
🔹 Peymana 10 Adarê
Peymanê 10 Adarê oblige kir ku heta dawiya salê 2025 eqlî û hêzên parastinî yên Bakurê Rojava di sistema dewleta Suriyê de were yekbûn.
Lê bi taybetî li ser fermandariya lêşkerî, şêwaza danîna hêzan, û nîşana rastîn a “yekbûna”, hêjan wê jawabek rûmetdar nehatine dayîn.
🔹 Di nîqaşên dawî de çi tê dîtin?
Rêya “sê leşker” nû nîne — SDF jixwe bernameyekî wisa ji berê pêşkêş kiribû, û Mazlûm Abdi, serkomara hêzan, jixwe ji vê modelê re îşaret kiribû.
Hûn dikin bêguman pêşniyara nû ya Dimeşkê hewl dide ku bêje yek çarçoveya dewletî, lê bi şartên ku ji aliyê SDFê zor ne bûn, were nîqaş kirin.
🔹 Zorsazî û niqaş
Her çend lêçûnên nû gotin ku peymanek nipisman a dawî têkeve dest, lê dilniyaya bawer kirinê kêm e.
Armanca rastîn — ku wekî Amerîka jî de tê nirxandin — ev e:
ku çend gavên destpêkî û ji bo pirsgirêk guhdar were girtin, da ku bisa kirin ku mîhengên peymanê 10 Adarê were dirêjkirin.
Her du aliyan ne dixwazin şer, lê hîç kes jî ne amade ye ku emtîyazên mezin bide.
Ev làwazîyê têgihiştinê ye ku niqaşên îro pir li astê pêşniyar û warperestinîya agahiyan ne, ne li ser peymanek rastîn.
🔹 Tefrîqeya Bingehîn
Pirsgirêka li nav SDF û Dimeşkê strûktûralî ye:
- SDF dixwaze yekbûna lêşkerî wekî hêzek medûr;
- Dimeşq ji hev re dixwaze ku wan hêzan bi şêwaza kesî, ne têkildarî were têketin artêşê.
Di modelê nû ya Dimeşkê de wisa tê afirandin ku:
“Sê leşker di çarçoveya artêşê de”
- “vekirina hêzên din li deverên SDF”
⇒ têgihiştin ku kontrola herêmê nekare bê yekparêzî li dest SDF bimîne.
🔹 Girêdan û taktîka
SDF dibe ku huzûra nişanî ya artêşê Suriyê li hin qada têkane bipejirîne, bi modelên “qûtayên ewlehiya” yên pêşde. Lê Dimeşq ê jî qebûl nakê ku SDF herêmê bi tamî kontrol bikin.
Ji ber vê yekê her pêşniyar, her çend berfırî ve xuya dibe, lê ne têgihiştinê pêşveçûnê dide.
Hin agahiyên xwendevan gotine ku:
- Dimeşq destnîşan kir ku di pêşniyarê de yekbûna SDF di sê leşkeran de,
- veşartina mafên civakî yên kurdan,
- dayîna wezîrên kurdî, û
- posta fermandaran SDF di artêş û sûrek ê ewlehiyê de.
Lê hêj jî peymanek rastîn nehatî çêkirin.
Sedemek rast e — pirsgirêk li ser maf û nişan nîne, lê li ser hêz û rîzeyên kontrolê ye.
🔹 Netece û risk
Li gor çavkaniyên rojane:
- Armanca sereke niha ew e ku şer bê alîkarî were dûrxistin, ne ku yekbûna temamî were temam kirin.
- Şer di herêma Bakurê Rojava de dikare zindan û kampên DAESh dinarast bike,dahatên têkçûn, û derfet ji bo DAESh çêke.
- Têkiliya Amerîkayê di vê baxê de him nasnameyî him taktikî ye – xwedan ewlehiya sîstema dijî-DAESh û gavên bi rîk û paşve ji bo têkçûnê.
🔹 Rewşên dawî
Her du aliyan dem dibin, lê bi armancên cuda:
- Dimeşk (û navdarê wê Ahmed al-Shar‘a) dixwaze bi
- xurtkirina wêzîfeyên ewlehiyê,
- hevkarîya dijî DAIŞ bi Amerîkayê,
- wê îqtidarê xwe çê bike.
- Bi revokirina qanûna Caesar hatibû di 18 berfînda 2025 de gûrandin bûn leyek qanûnî,Dimeşq xebat dike ku rewşa aborî ya welat were baştir kirin ûbaske civakî li SDF zêde bibe.
Li ber vê yekê, SDF jî bi dirêjkirina roj, derfet dike ku pejirandina rastîn a hêzê mirovahî bêtir were amadekirin.
⚠️ Riskên pêşerojê
- Pirsgirêka aborî dikare were qedandin eger tu peyman rastî nehat çêkirin;
- SDF dike ber şerê pêşerojê eger yekbûna Turkiyê–Amerîka zêde bibe;
- Guhertina rewşa S-400 yên Turkiyê dikare tolerans ji bo çalakiyên sînorekê zêde bike.
Niha:
Şer tê derxistin, lê dirêjkirina vê xweparî ye bi destê peymanên Amerîka–Turkiyê û jî Israîlê.
🟦 Xulasa:
Rewşa nîqaşên Dimeşk û SDF di dawiya 2025an de bi hêz ji bo yekbûna rastîn nehatî destnîşan kirin. Her du aliyan dixwazin şer neyê destpêkirin, lê yekbûna bi temamî hîn jî li ber astengiyên fermandariya, kontrolê û îqtidarê daxwazên xwe têkeve deverî riska.
