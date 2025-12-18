Rêveberiya Xweser a Kurd: 1700 malbatên penaber ên Kurd vegeriyane malên xwe

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA Li gorî Ajansa Nûçeyan a Mehr, Şêx Mûsa Ehmed, serokê Navenda Karûbarên Penaberan a Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê, rexne li navendê girt ji ber ku di 23ê Çileya 2026an de planeke ji bo hêsankirina vegera bi dilxwazî û aştiyane ya penaberan da destpêkirin. Karbidestên navneteweyî Yewnanistan û Sûriyeyê ji bo pêşîgirtina vegera penaberan ji Efrîn asteng kirin.
Şêx Mûsa her wiha tekez kir ku Şam bendên têkildarî misogerkirina vegera penaberan di peymana 10ê Adarê de bicîh neaniye û got: Rêveberiya Xweser a Kurdistanê bi alîkariya aliyên navneteweyî, komîteyek ji bo hevrêzkirina bi Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê re ava kiriye, lê ti carî negihîştiye wê astê.
Wî banga zexta navneteweyî kir da ku rayedar razî bibin ku vê pêvajoyê misoger bikin û got: Heta niha, Hikûmeta Herêma Kurdistanê bi alîkariya Neteweyên Yekbûyî, nêzîkî 1700 malbatên koçber kariye vegerin malên xwe yên li Sûriyeyê..
