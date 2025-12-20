Serokê Partiya Sosyalîst a Demokrat a Kurdistanê rexne li performansa şandeyên danûstandinê yên bi Bexdayê re digire

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehlêbeyt (S.X) ABNA –“ Mehemmed Hacî Mahmûd، serokê Partiya Sosyal-Demokrat a Kurdistanê ragihand ku komîtên muzakerê ya Herêma Kurdistanê di diyalogên xwe bi Bexdayê de li ser demên berê nekaribûn wekî nîşandaneya rastîn a gelê Herêmê xebitîn، û peymanên ku hatine girtin jî hêj jî pratîkî û zindî nayên dîtin.
Di vê civînê de، Dîwanê Siyasî ya Partiya Sosyal-Demokrat bi serokatiya Mehemmed Hacî Mahmûd civînêk çêkir. Li gorî ragihandina belavkirî ji vê civînê، Mehemmed Hacî Mahmûd di dema xweserê de bi îşareta rewşa siyasî ya Herêma Kurdistanê، sererast kirina parlamanê، damezrandina rêxistina parlamanê û komeleya dehê ya hikûmeta Herêma Kurdistanê pêşkêş kir، û got ku van çalakiyan bingehên sereke ne ji bo yekbûna pozîsyon û yekdengiya Kurdên li Bexdayê û her weha parastina mafên qanûnî û destûrî ya gelê Herêmê.
Serokê Partiya Sosyal-Demokrat jî zêde kir ku beyanî ye ku piraniya endamên hikûmetê li Bexdayê bi şêwazekî domdar di hewlê de ne ji bo kêşandina maf û hêzê aborî ya gelê Herêma Kurdistanê. Ji ber vê yekê، wî got ku pêdivî ye ku li ser yekdengiya hêzên siyasî ya Kurdistanê ب kararêk were girtin ji bo guherandina komîtên muzakerê؛ ji ber ku van komîtan di demên berê de nekaribûn wekî xwestin nîşandaneya gelê Herêmê xebitîn و peymanên wan jî bi taybetî encamêkî pratîkî û zelal nayên dîtin.”
…………………
Dawiya Peyam/
Your Comment