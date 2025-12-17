Pezeşkîyan: Îsraîl û Amerîka pêl û zordarî li ser me têxin û nahêlin em kar bikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Serokê Komarê Îranê, Mesûd Pezeşkîyan, di rêûresma dawiyê ya Kongreya Cîhanî ya Îmam Xumeynî de axaft.
Pezeşkîyan got:
“Îsraîl, Amerîka û wan welatan ku piştgirîya wan dikin, hewl didin ku asteng li ber vê çêbikin ku em bibin xizmetkarên rast û rastîn ên gelê xwe.”
Wî diyar kir ku:
“Ew pêl û zordarî li ser me têxin, me di bin qadaqeyan de radikin, şer dest pê dikin, dosyeyên cuda-cuda çêdikin û bi hezaran kêşeyên din çêdikin, da ku em nikarin bi awayekî asayî karên xwe bi rê bixin.”
Serokê Komarê bal kişand ser vê ku yekrêzî û yekgirtûyî şertê bingehîn ê serkeftinê ye, û got:
“Heke em bi hev re bin û yekrêzîya me hebe, em dikarin hemû kêşeyên xwe çareser bikin.”
Wî di dawiyê de ragihand:
“Heke misilman bi rastî bawer bin ku yek in, tu hêz — her çend kêm jî ne — nikare wan li dijî hev rabike û nakokiyê di nav wan de biafirîne.”
Di axaftina xwe de di rêûresma dawiyê ya Kongreya Cîhanî ya Îmam Xumeynî, Serokê Komarê Îranê, Mesûd Pezeşkîyan, bi zimanekî eşkere û rexnegir, li rolê zordarî û pêlên derveyî di navçeyê de bal kişand.
Wî got ku Îsraîl û Amerîka, bi hev re û bi piştgirîya hin welatan din, dixwazin rê li ber xizmeta rast û bi dil ên rêveberên li gel gel bigirin.
Li gorî wî, pêl, qedeqe, şer, dosyeyên çêkirî û çêkirina şert û mercên dijwar, hemû beşên yek siyasetê ne ku armanca wê qelskirina karûbar û rêxistinên navxweyî ye.
Pezeşkîyan yekrêzî wekî amûra herî bandor a berxwedanê nas kir û got ku, di şertên ku zordarî zêde dibe de, yekgirtûyî nikare tenê şîarek be، belkî şertê bingehîn ê serkeftinê ye.
Wî di heman çarçoveyê de bi awayekî xuyangî ragihand ku çêkirina nakokiyê di nav misilmanan de yek ji amûrên sereke yên hêzên zordar e, da ku bi vê rêyê serçavkan talan bikin û şertên xwe bi tundûtî û zilm bisepînin.
Li dawiyê, Pezeşkîyan bi xatirxistina rol û ramanên Îmam Xumeynî diyar kir ku berxwedana li dijî zilm û piştgiriya stemdîtîyan, û her weha parastina yekîtî û yekgirtûyî ya gel, bingehê serkeftinê bûye û hîn jî dikare rêberîya gelan bike.
………………….
Dawiya Peyam
Serokê Komarê Îranê got: Îsraîl û Amerîka zordarî li ser me têxin û nahêlin em kar bikin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Serokê Komarê Îranê, Mesûd Pezeşkîyan, di rêûresma dawiyê ya Kongreya Cîhanî ya Îmam Xumeynî de axaft.
Your Comment