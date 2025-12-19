Vîdyo | Xalên Gumanê û Nebûna Tevahî di Îmametê de di nav Şîeyan de piştî Îmam Hadî(s.x)

Li gorî nûçeyên Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beyt (s.x) - ABNA - "Her çiqas hinekan ji ber cîhê wî yê zanistî û hevaltiya berdewam a Seyîd Mihemed ligel Îmam Hadî (s.x) ew wekî cihgirê Îmam Hadî (s.x) dihesibandin, lê wefata wî berî Îmam Hadî (s.x) û tekezîkirina wî ji aliyê wî (Îmam Hadî) ve li ser îmametiya Îmam Hesen Eskerî (xs.) li ber çavên mezinan, ev texmînkirin betal kir.
Ev yek ji ber vê yekê ye ku li gorî bingeha kelaamê ya Şîe, îmamet wezîfeyeke îlahî ye û li ser bingeha Nass (diyarkirina nivîskî an eşkere) ye. Ji ber vê yekê, texmînên ji rengê ‘eger Seyîd Mihemed saxiba dê digihişte asta îmametê’ ji esasê ve nebûna nirxeke zanistî ( معرفتی - erefî) ne.
