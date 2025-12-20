Lidarxistina Merasima Roja Şehîdan bi amadebûna kesayetîyên iraqî li Bexdayê

Seyîd Emmar Hekîm Serokê Bereya Hikmeya Netewî ya Iraqê di vê merasimê da pêgirî ser pêwîstîya yekitîya netewî û biryardana serbixwe kir u xwest ku hikûmeteke xurt were pêkanîn u sîyaseteke derve ya hevseng ji bo derbasbûna Iraqê ji qonaxa hestyar a niha bigirin ber xwe.
Mihemed Şîya Sûdanî Serokwezîrê Iraqê jî di vê merasimê da got ku di 3 salên buhurî da li Iraqê xebateke bêhempa hatîye kirin ku destkevtek ji bo Iraqê, gel u hêzên netewî yên vî welatî tê hesêb. Wî got: Destkevteke herî berbiçav bidawîhatina erkdarîya Hevalbendîya Navdewletî ya Dijî DAIŞê u erka UNAMIyê li Iraqê ye ku eva jî qahîmbûna serwerîya Iraqê u serxwebûna di biryardana sîyasî da ye.
Ebdulletîf Cemal Reşîd Serokomarê Iraqê jî di vê merasimê da got ku Iraq ji dewrana dijwar derbas bûye û nika di nav ewlehî u istiqrarê da ye; lewma qahîmkirina bingehên demokirasîyê, erkeke netewî û mîsyoneke niştîmanî ye.
