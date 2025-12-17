Fuad Huseyn: Tehdîdên Îsraîlê li dijî Iraqê berdewam in

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA-Bi vegerandina ji “Al-Rabi‘a”, Fuad Huseyn, Wezîrê Derve yê Iraqê, bi amajeyê li berdewamîya tehdîdên Îsraîlê li dijî Iraq, Libnan û Sûriyê, got:
“Iraq ji hemû welatên herêmê zêdetir ketî bin bandora nakokiyên herêmî bûye.”
Wezîrê Derve yê Iraqê her weha hişyarî da aliyên derveyî ku ji destêwerdanê di karûbarên navxweyî yên Iraqê de dûr bimînin û got:
“Hin welat dixwazin aliyekî taybet di hukûmeta Iraqê de serkeftî be, lê biryara dawî di vê derbarê de tenê ji aliyê xwe Iraqiyan ve tê dayîn.”
Wî di heman demê de, di bersiva lêdanên dawî yên nûnerê taybet ê Amerîkayê ji bo karûbarên Sûriyê de, bal kişand û got:
“Lêdanên Tom Barak li ser Iraqê bi rastiya vê welatê re li hev nayên.”
…………….
Dawiya Peyam/
Your Comment