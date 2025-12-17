Di Rêwşa Nûr (4): Fatima (S) — Nûrê Çav û Dilê Tepandina Pêxember (S.X.A)

Ajansiya Nûçeyan a Ehl-ul-Beyt (s.x)-ABNA-Di navbera rojên dinyayî ya Zahrayê Aṭhar û Emirê Mo’minan (Silav liwanbin) de, me çil hadîs li ser Fatima (S) ji hêla hevalên nûrê re pêşkêş dikin, ku hemû wan yek nûr in û wek gotina Mewlana: “Nûra wan duyan, çav nikare cûre bikire.”
Di vê beşê de, çar hadîs li ser Fatima (S) dibînin:
Zahrayê Aṭhar (S), ew mirovî-ferîşteya behiştê ku nasînê wê wek têgihiştina Leylet al-Qadr ye, û navê wê wek qal’a ya pîroz û mişkatê Îlahi ye, û wujûda pîroz a wê serseriyê û dawiyê hebûna xwedîman û jiyana muminan e. Ew kî ye ku keçê şerîfên aflatûn û serê kâinat, Pêxemberê Mezin (S.A.W.W), û hemû dem Ummi Ebîhâ û dêyikê wê ye?! Ew rûhê pîroz, ku her dem muminan Xwedê bi sirrê ku li nava wî heyî ye qedexî dikin, kî ye? Ew cevherê ronahiyê ku Xwedê li ser wî got: “Loulaka lamâ khalaqtu al-aflak”, çawa ronahiyê xwe nîşan dide?
Pêxemberê Mezin (S.X) gotiye: «إن فاطمة بضعة منی وهی نور عینی وثمرة فؤادی».
«Enn Fatima biz’atu minni wa hiya nûru ‘ayni wa thamaratu fu’adi»
Fatima parçeya laşê min, nûra çavên min û meyvaya dilê min e.
Di cihên din de jî, Serê Kâinat bi Sedeyê Nisâ al-‘Alamîn (S.) re gotiye:
«یا فاطمة أنت منی وأنا منک»
«Yâ Fatima! Entî minni wa anâ mink»
Ey Fatima! Tu ji min î, û ez jî ji te me.
Têkiliya Fatima (S) bi Pêxemberê Mezin (S.X.A) heta wê astengê ye ku Resûlê Xwedê canê xwe ji bo wî qurban dike û gotiye: «فداک أبوک یا فاطمة»
«Fadâk abuk yâ Fatima»
Bave te ji bo te qurban be, ey Fatima!
Ji vê dawî, Emirê Mo’minan, ku kerre û xwendekara Pêxember (s.x.a) ye û yekemîn ku îman kir û xelîfa wî bû, Fatima (S) ê wê wek dilê Muhammad (s.x.a) dît: : «إن الحسن والحسین سبطا هذه الأمة وهما من محمد کمکان العینین من الرأس، وأما أنا فکمکان الید من البدن، و أما فاطمة فکمکان القلب من الجسد».
«Enn al-Hassan wa al-Husayn sabtâ hâdhihi al-ummah wa humâ minni ka-l-‘ayni min al-ra’s, wa ammâ anâ fakamakan al-yad min al-badan, wa ammâ Fatima fakamakan al-qalb min al-jasad»
Hesen û Husayn (silav liwanbin) du şabatên vê ummetê ne, ew ji Muhammad (s.x.a) wek du çavên ser ne, ez jî wek dest ji laşê wî me, û Fatima (s.x) wek dil ji laşê wî ye.
Xweş ew cevherê ku parçeya laşê, nûra çav, meyvaya dil û dilê tepandina serê kâinatê ye û hemû wî qurban dike.
Piştî hewlê ji bo têgihiştina wujûda wê, em di beşên paşîn de li ser sifetên, kar û tesîrên têkiliyê bi wî radibînin.
Muhammed Mehdi Şer‘îtmadar
