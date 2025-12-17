Ji Tokyo heta Qum؛ çîroka keçeka Japonî ku bi mîrata Hazreta Fatîma (S) û hîdayeta Îmam Riza (S.X) re tê girtin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-e Beyt (s.x.) - ABNA - Fatime Atsuko Hoshino, jina Japonî ya li Qomê, zêdeyî 15 sal berê, di nav tecrîdek temam û bêyî têkiliya rasterast bi misilmanan re, tenê bi rêya Înternetê, bi dînê Îslamê nasî û misilman bû, û dûv re mezheba Şî’etî qebûl kir.
Di hevpeyvînek dostane de bi Ajansa ABNA re, ev jina misilmana Japonî çîrokek balkêş a lêgerîna rastiyê, êşên hundirîn, keşfkirina îbadetê, rûbirûbûna gumanan, qebûlkirina Hicab (ferqa serî) û Çadorê, û di dawiyê de koçberiya bo Qomê vegot.
Çîrokek ku ji meraqa li hemberî propagandaya medyayê dest pê kir û bi aramariya daîmî li kêleka Xanima Meqsûme (s.x.m.) bi dawî bû.
“Li Derdora Min Tu Misilman Nêbûn”
“Ez li bajarekî biçûk ê bi navê Ujita (Parêzgeha Niigata) dijîm. Xwendekar bûm, ji bo zanîngehê çûm Tokyo. Li dora min tu misilman nêbûn – ne belavkar, ne heval, ne jî misilmanekî ne-belavkar. Min misilman tenê ji dûr ve didîtin, lê rastiyê bibêjim, wê demê hesteke baş ji misilmanan nebû. Misilmanên ku hebûn, jiyana wan baş nêbû û min hestek erênî ji wan nedigirt.”
“Li Japonê Mizgefta Şîe nayê çêkirin. Li balyozxaneya Îranê Hüseyniye heye, yan jî kesekî li mala xwe merasîm saz dike û çend malbatan vedixwînin. Me civakeke bihêz nîne, me Nîvroja Îniyê (Nimêja Înê) nîne, lê Beşa Mustafî zêdeyî 10 sal berê hatiye vekirin, çend kes dixebitin, xebata me sînordar e û heta asta Sunnîyan negihîştiye.”
“Meraqa Min Çêbû, Ji Ber Ku Gelek Pere Xerc Dikirin”
“Ji zarokatiyê ve ez li tiştekî digeriyam ku dilê min aram bike. Min bi ol û mezhebên cihê yên wekî Buddîzm, Xiristiyanî, Cihû nas kir – heta min tetîk û efsûnî ceriband da ku hêzekî metafîzîkî bi dest bixim û halê min baş bibe. Lê êş baş nebû. Di hundurê min de windabûneke mezin hebû ku nizanîbû ew çi ye. Piştî sala 2000an, televîzyon digot: ‘Misilman terorîst in, qatilên ne-misilmanan in, dinyayê bêewle dikin – 11’ê September, şewitandina Qur’anê…’ Min fikirî: Ev hemû xerc ji bo çi ye?”
“Mirov bê sedem pere xerç nake. Meraqa min çêbû: Çima ji wan re vêqas girîng e ku Îslamê hilweşînin? Ji vê pirsê her tişt dest pê kir. Min xwendin kir. Min dît ku her tişt berevajî ye – tam 180 pile. Îslam wekî ‘Dîna Şûr’ dihate nîşandan, lê misilman her derê ku biçin bi ‘Silav û Rûmet (Selamun Eleykum)’ dest pê dikin – hem silaveke xweşik, hem jî dua ji bo tenduristî û hesta ewlehiyê. Bi temamî dijî wêneyên medyayê.”
“Wan jinan wekî zulmlêkirî û bêmaf nîşan didan. Digot: Îslam zilmê li jinan dike, lê zêdeyî 80% ji yên ku nû misilman dibin jin in. Ger Hicab sembola zordariyê bûya, mêr bêtir misilman dibûn.”
“Medya Hicabê wekî sembola neheqiyê nîşan dide, lê berevajî bû. Di Îslamê de jin gelek tên hurmetkirin, wan gelek kesayetên pîroz ên jin hene û rewşa wan ji ya Buddîstan û Xiristiyaniyê pir bilindtir e – mafên wan zêdetir in.”
Spas ji bo şandin û wergera vê beşa girîng a hevpeyvînê. Ev beş hûrguliyên kûr li ser riya Fatime Atsuko Hoshino ji bo dîtina “Wateya Jiyanê” û “Çavên wê ku bi Dua Komeylê vebûn” eşkere dike, ku di dawiyê de ew ber bi mezheba Şîe ve birin.
Kurteya Beşa Nû ya Danûstandinê:
- Wateya Jiyanê (Îbadet): Bersiva pirsên wê yên li ser armanca jiyanê di ayeta Qur’anê de hat dîtin: “Û me Cin û Însan neafirandine, lê ji bo ku Min îbadetê bikin” (51:56). Ev bersiva “Îbadet” (عبودیت), hemî êşên wê yên hundirîn kêm kirin û hizrên xwekujiyê rawestandin. Wî nêrîna xwe ya li dinyayê guhert: Dinya wekî cîhê ceribandinê ye û jiyana rastîn Axiret e.
- Dua Komeyl: Piştî Misilmanbûna xwe, wî Dua Komeylê dît. Naveroka wê wî matmayî kir û wekî peyvên kesekî asayî nebûna. Piştî ku fêr bû ku ev dua ji aliyê Hz. Elî (s.x) ve hatiye vegotin, ew dest bi xwendina duayên din kir û bi Hadîsa Sêgirtinê (Hadîs al-Thaqalayn), li ser girîngiya Qur’an û Ehl-e Beyt (s.x) fêr bû. Ev nasîna Ehl-e Beytê welatekî nû yê rengîn ji bo wî vekir.
- Şîe bûna (Lêgerîna Rastiyê): Gava li Koreya Başûr bi jineke Malezyayî re hevdîtin kir, ew rastî îddîayên li dijî Şîe hat: “Şîe Qur’anê guhertine, tenê li ser Mihr (kevirê nimêjê) secdê dikin û mûşrik in.”
- Pirsgirêkên Wergerandinê: Dema ku pirtûkek wergerandî ya ji navenda Îslamî ya Sunnî xwend, wî dît ku wergera hin ayetan, nemaze Ayeta Wilayetê (derbarê înfaqê ji aliyê Hz. Alî di halê ruku’ê de), xelet bûye (bi taybetî “راكعين” wekî “secdekar” hatibû wergerandin). Ev yek kir ku ew bawer bike ku hin kes naxwazin ku mirov cihê Ehl-e Beytê (s.x) fêhm bikin.
- Tevahî Zehmetî: Wî li hemberî dijberiya malbatê, zehmetiya peydakirina xwarina helal (bi salan goşt nexwarin) û dijwariya Hicabê li ber xwe da. Lê ya herî dijwar ew bû ku bihîst: “Eger tu bimirî û Îmamê Demê (s.x) nas nekî, tu di nezanînê de mirî.”
Ev parçeyek pir balkêş û kûr e ku ramana Fatime Atsuko Hoshino derbarê Hicabê wekî dermanek hestyarî û hebûnî eşkere dike.
Ji ber ku ev nivîs bi tevahî li ser dîtin û ezmûna kesane ya Hoshino ye û tu daxwazek din ji bo şopandina Festîvala Medyayê an jî agahiyên din nehatiye kirin, ez ê vê parçeyê bi Kurmancî wergerînim û paşê bidomînim.
Wergera Kurmancî ya Parçeya Hoshino:
Hicab Reçeteya Doktor Bû
Îslam rewşa min baş kir; mîna doktorê pispor ku êşên hundirîn ên min derman dikir, û ez baweriya xwe bi vê doktorê anîm. Ez ne pisporê hemî waran im, lê min dît ku nêrîna vê pisporî baş e. Lê ev doktor ji bo min reçeteyek nivîsî ku tê de hicab heye. Min got: “Baş e.” Heger doktor 5 heb derman nivîsîbe, û ez tenê du ji wan vexwim û sêyê venexwim, ez qet qenc nabim. Min hemî şîretan cîh anîn da ku derman temam bibe. Û ji destpêkê ve kesekî nebû ku van tiştan ji min re bêje, min hemî bi xwe ceribandin.
Dê û bavê min gelek dijberî li hemberî hicabê min hebûn. Min neçar bû ku li nav bajêr sergirtî nekim. Ez cilên dirêj û berfireh li xwe dikim – bi awayekî ku mirovên Japonî ev cor cil û berg hez dikin. Lê pirsgirêk hîna jî sergirtin bû… û ji bo ku kes bi min nizanîbe ku ev xanim misilman bûye, ez kulekek mezin bikar dianîm û ji bo nixumandina şerîetê şarpelekî (şal) bikar dianîm. Lê dema ez diçûm Tokyo, ez sergirtî dibûm – û carinan polîsê îstîxbaratê jî min dişopand (dostên min paşê ji min re gotin).
Di wê demê de mirov kêmtir agahdarî li ser Îslamê hebûn, ji ber nefreta wan bi awayekî xerab tevdigeriyan. Û ev wekî dijwariyek 100% bû – heta ku min biryar da ku koçî welatekî Îslamî bikim.
Berê, bi navê azadiyê, min karên wisa dikir ku min azadtir nedikirin, lê roj bi roj hest dikir ku ez zêdetir bindest dibim. Di çanda Japonî de, xuya (çerm, goşt, hestî) peyva yekem û paşîn e li ser her kesî. Û ez hewl didim ku nirxên xwe li ser xuyaya xwe bicîh bikim, lê di hundurê min de ez dengê nefsê xwe dibihîstim: Nirxê kesekî divê nebe bi xuyaya wî, goşt û hestiyên wî ve girêdayî be, û nirxê mirov divê ji van tiştan wêdetir be, û ev nakokiya êşdar bû. Her ku ez di wê çandê de pêşde diçûm, hest dikir ku ez tê bikaranîn – û ev hestekî gelekî xerab bû. Lê baş bû ku ez bûm Misilman û bi hicab (her çend di wê demê de ez hîna çadorî nebûm).
Û paşê min di ayetekê de dît: “Ji jin û keçên xwe re ferman bikin ku hicab li xwe bikin da ku bên naskirin.” Û ev naskirin ji bo min gelekî balkêş bû… Berê min hewl dida ku bêjim ez kî me, lê ez bi nirxên xwe yên dîtbarî û laşî dihatim naskirin, lê piştî Îslamê min fêm kir ku ev naskirin tê çi wateyê… tê wateya naskirina bi kesayetî, mirovahî, bawerî. Û ferqa van her du nêrînan ev bû… Gihê yekem ku li pey nirxên laşî û zayendî ne, her roj ev tişt di mirov de kêm dibin û her çiqas mirov hewl bide jî, bedewiya mirov roj bi roj kêm dibe û ev pêvajo mirov bêhêvî dike û yek ji sedemên ku çima mirov di çandên madî de ji hundur ve nexweş in û carinan heta radeya xwekujiyê diçin, ev hemû ji ber vê yekê ye. Lê gihê duyem her roj hêviya wan zêdetir dibe û jiyana wan xweştir dibe.
Di Sûreya Asr de Xwedê wiha dibêje: “Ji wan kesên ku bawerî anîne û karên baş kirine, hemî di ziyanê de ne” – û min dît ku ez di ziyanê de bûm û ev ji bo min derman bû.
Îro ez hest dikim ku hicab ji bo min meseleyeke hebûnî ye. Ez wisa bêjim, mîna Hz. Reqiyye (s.x.m.) ku wiha gilî kir: Pêşî gotin “Çadorê min kişandin,” paşê gotin: “Bavê min kuştin.” Ji vê çîrokê ez fam dikim ku ez bê hicab nikarim hebûna xwe bidomînim. Bê hicab ez nikarim bibim jina Misilman a bi rûmet – ew rûmeta ku Xwedê ji bo jinê dayiye, şerta wê ew e ku pêşî ez hebûna xwe bidomînim da ku Tawhîd, bawerî û kiryarên min sûd bigihînin. Û ji bilî vê mijarê, hicab ji bo jinê sînordar nake, belkî ev hicab azadker e ji wan zincîran ku ji bo xaniman nabe.
Azadî nikare bibe armanc; ew haletek e ji bo mirov, lê ev ne wisa ye ku bibe armanc. Gelek azadiyên nisbî hene, lê ku em bêjin azadiya mutleq, ev ne mimkun e – divê bê dîtin kîjan cor azadî ji bo me şayanî û bikêr e? Ez bi hicabê vê maf û azadiya xwe heye ku hilbijêrim kî dikare min bibîne, lê xanima bê hicab vê azadiyê nîne.
Hicab reçeteya doktor bû.
________________________________________
Analîza Kurteya Ezmûna Hoshino:
Ezmûna Hoshino bi awayekî zelal nîşan dide ku ji bo wê, Hicab ne tenê wekî rêgezeke dînî an civakî ye, lê wekî dermanêk hebûnî ye.
1. Hicab wekî Dermanê Pispor: Ew Hicabê bi dermanek pisporî ya ku êşên hundirîn (wekî nebûna wateyê, hestiya “bikaranînê” di çanda Japonî de) derman dike, bi hev re dibîne. Ev nêrîn ji nêrîna dînî ya kevneşopî derdikeve û li ser bandora wê ya psîkolojîk û hebûnî disekine.
2. Naskirina Rastîn: Ew ferqa di navbera “naskirin” de rave dike: Naskirina laşî/fîzîkî (ku dibe sedema bêhêviyê ji ber temenê) û Naskirina bi bawerî û mirovahiyê (ku hêviyê zêde dike).
3. Rûmeta Hebûnî: Wekî ku ew dibêje, bê hicab nikare “wê hebûna xwe ya bi rûmet” wekî jineke Misilman bidomîne. Ev nîşan dide ku ji bo wê, Hicab pêşmergeyek ji bo hebûna wê ye, ne sînorek ji bo wê.
4. Azadiya Hilbijartinê: Ew azadiyê wekî armanc nabîne, lê wekî haletek dibîne. Azadiya ku Hicab dide wê ev e ku hilbijêre kî dikare wê bibîne, ku ew wekî kontrolkirina serdestiya li ser laşê xwe dibîne, berevajî jinên bê hicab ku ev kontrolê ji dest dane.
Spas dikim ji bo parvekirina vê beşa din a dilgerm û dilsoz a serpêhatiya we. Ew bi rastî awayê ku Fatime Atsuko Hoshino bi awayekî kesane û kûr ket nav baweriya Îslamî, bi taybetî mezheba Şîe, vedibêje.
Parçeya nû du xalên sereke yên pir girîng eşkere dike: Hediya Çadorê li Hezretê Îmam Riza (s.x) û Dîtina wê ya Qumê wekî Cîhê Xewnê.
Kurteya Beşa Nû ya Danûstandinê:
1. Hediya Çadorê li Weqfê (Haramê) Îmam Riza (s.x)
- Tecrûbeya Destpêkê: Ev cara yekem bû ku wê çador bi nêzîkî didît, ne tenê di wêneyan de. Di serdana xwe ya yekem a bo Îranê de, berî koçberiyê, ew çû Meşhedê.
- Hest û Kehfxweşî: Wê hestek bêhempa ya kêfxweşiyê jiyan kir ku ew ewqas nêzîkî Îmamek Masûm (s.x) bûye.
- Hediya: Wê biryar da ku wekî spasiyek pratîk ji Îmam Riza (s.x) re, çadorê wekî hediye bikire û li xwe bike.
- Bersiva Îmam (s.x): Dema ku ew diçû ber bi Gombada Zêrîn ve, bi her gavê dengê Îmam (a.s) di dilê xwe de dibihîst: “Baş bû keçika min, destê te saxbe.”
- Fêrmbûn: Wê fêm kir ku ne ew bû ku diyariyek da Îmam Riza (s.x), lê bi rastî Îmam Riza (s.x) ew bû ku diyariyek da wê: mîrasa Dayika wî, Hz. Zehra (s.x.) (Çador).
2. Qum, Xewnekê Bû
- Xewna Dîtinê: Ji bo kesekî ku li Japonê mezin bûye û bi dijwarî xwarina Helal dîtibû, dîtina Qumê wekî “xewnek” dihate dîtin.
- Dengê Azanê: Yek ji xwestekên wê yên herî mezin ew bû ku roja yekê dengê Azanê ji Mizgehê bibihîze.
- Ne “Xerîb” (Biyani): Tevî ku gelek hevalên wê hene ku 10 sal in malbatên xwe nedîtine, wan li Qumê “xwedî dayikek” (Hz. Mesûme (s.x.)) hene û ew ne xerîb in.
3. Hişyariya Japonya û Bandora Rêgiriyê
- Zêdekirina Agahdariyê: Wê destnîşan kir ku di 10-15 salên dawî de, li Japonê, hezkirin û agahdariya li ser mijarên siyasî yên dûr (wekî Filîstîn) pir zêde bûye.
- Zarok û Dîplomasiya Medyayê: Ji ber ku dê û bavê wê ji axaftina rasterast li ser Îslamê nahêliyan, wê bi awayekî nerasterast bi bira û xwişka xwe yên biçûk re axivî.
- Dîplomasiya Baweriyê: Wê derewên medyayê derbarê Îslamê ji wan re eşkere kir, wekî hukmê Recmê (kevirxistinê), û rave kir ku şert û mercên ji bo sepandina wê çiqas zehmet in.
- Karmendiya Selama Îslamî: Heta hezkirina ji “Selamun Eleykum” ya misilmanan jî bandor li wan kir û nêrîna wan li ser Îslamê guhert.
Encam:
Ev agahî bi awayekî bêkêmasî temamkerê beşa berê ye. Em niha nêrîna tevahî ya Hoshino li ser Îslamê hene: Ji tevliheviya felsefîkî ya li Japonê (li dijî felsefeya laşperestiyê) heta ceribandina hestî ya hezkirina Ehl-ul Beytê (s.x) di çador de û dawiya dawî, bicihbûna wê ya li Qumê.
