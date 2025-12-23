Raporîtorê taybet ê Neteweyên Yekbûyî: Rastiya jenosîdê nayê bêdengkirin; daxwaza rawestandina endamtiya rejîma Siyonîst û bê rawestandin û cezakirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Ev rapor nîşan dide ka tundiya krîza mirovahî li axên dagirkirî çiqas kûr e. Statîstîkên dilhej ên 71 hezar şehîdên Filistînî di navbera salên 2022 û 2024 de tenê beşek ji rastiyê êşîn ê dagirkerî û apardayiya Îsraêlê nîşan didin.
Helwestên wisa yên mêrane wek yên Albanez, ku xwestina rawestandina endametiya rejîma Siyonîst di NY'ê û sepandina embarên siyasî-çandî nîşan dide, nîşanek ji vijdana hişyar a civaka navneteweyî ye. Her weha biryara pênc welatên Ewropayê ji bo boykota Eurovision 2026 li protestoya beşdariya vê rejîmê, nîşan dide ka raya giştî ya cîhanê bi gavê bi rastiya rejîma Siyonîst hişyar dibe.
Hişyariya li ser pêdiviya embarên berfireh û berpisiyariya navneteweyî li dijî cinayetên şer, rêyekî girîng e ku divê ji aliyê hemû welatên serbixwe û azad ên cîhanê were şopandin. Pestana gelî û çalakiyên hiqûqî yên navneteweyî li dijî rejîma dagirker ên Qudsê, rêyek jiyanî ye ji bo rawestandina komkujiya Filistîniyan û sepandina mafên wan yên dîrokî.
Ev rapor her weha nîşan dide ka çawa dengê rastgoyan li seranserê cîhanê, li hember propaganda berfireh û pestanên siyasî, hê jî bilindtir dibe û rastiyê li ser cinayetên rejîma Siyonîst aşkera dike.
Etîket
Îsraîl
Rejîma Siyonîst
Filistîn
Xezze
Jenosîd
Neteweyên Yekbûyî
