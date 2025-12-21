Îslamofobiya (tirsandin) li Swêdê bi xerakirina cildeke Quranê ya li mizgefta Stockholmê

Li gorî ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – ABNA – Di berdewamiya pêla zêdebûyî ya îslamofobî (tirs ji Îslamê) li Ewropayê de, mizgefta Stokholm, paytexta Swêdê, nîşaneya êrîşeke nijadperest û dijî-Îslamî bû; êrîşek ku bi rêkûpêk bêhurmetîkirina Quranê pêk hat û bersiva tund a civaka misilmanên vî welat kişand.
Li gorî daxuyaniya berpirsyaran ên mizgefta Stokholmê, nusxeyeke Quranê ku şeş gulle lê hatin avêtin, roja yekşemê li mizgeftê hate dîtin. Ev nusxeya Quranê bi zincîrê hate girêdan li perdeyên pêlekên ku diçin mizgeftê, û li gel wê noteke ku peyamên heqaretamîz bi zimanê erebî û swêdî dihewand jî hate danîn. Her weha di vê peyamê de hatibû gotin: "Spas ji serdana we, lê dem hat ku hûn here mala xwe."
"Mehmûd El-Helafî", serokê mizgefta Stokholmê, di hevpeyvînekê de bi ajansa nûçeyan a Anatolîyê re, bi şidetê vê kirarê red kir û wê wek mînakek diyar a belavkirina nefretê ya nijadperest û dijî-Îslamî binav kir. Wî tekîd kir ku peyama li gel Quranê, bi awayekî diyar misilmanan nîşan daye û nîşanek e ji zêdebûna birojêr êrîşên îslamofobîk (tirs ji Îslamê) li Swêdê.
El-Helafî, bi îşaretkirina destpêka lêkolînên polîsên Swêdê li ser vê bûyerê, hişyarî da ku kirarên wisa heqaretamîz beşek in ji bûyereke tirsnak û bi rêkûpêk li dijî misilmanan. Wî ji rayedarên vî welat xwest bi tevbîrek biryarane li dijî tawankên ji nefretê, ewlehiya ciyên olî û rûmeta bendeyên olan, bi taybetî misilmanan, bisekinin.
