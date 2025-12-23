Berteka Îranê li hember nûnerê Amerîkayê li Netewên Yekbûyî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Di civîna Encûmena Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî de li ser çalakiya Sanpbek û pirsên gêmarekên li ser Îranê, tê gotin:
- Îranî: Her hîn li her dîrokeke dadperwer û fermî, bi rêz û ragihandinê tê xêrhatin.
- Îranî: Hêza “pîvandina seferê” di bin qanûnên navneteweyî de tê şîrove kirin.
- Amerîkî: Li ser çalakiya dadperwer û fermî hîç şîrove nake.
- Îranî: Amerîkî divê nişan bide ku armanca pêşwazkirinê ya xwe li ser Îranê tê binketin.
- Îranî: Ew nehişt ku li ser guhartina bacên navneteweyî destê wan bidin.
- Îranî: Amerîka û welatên Ewropî divê pêşveçûnê bikin da ku baweriya navneteweyî were bistînin.
- ……………..
Dawiya Peyam
Your Comment