Hukmên (Rêgezên) paşguhkirina(Xeybet) ji yên din

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Pirs û Bersivên li ser Xeybet (Neqesandinê) yên li Îslamê:
- Pirs: Heke ji kesekî bipirsim, “Kî xata kir?” û wî kes navê tiştêkî bibêje, ev gîbît e? Ma dikare wek tazîr (tazîrê mazlûm) hesib bibe?
Bersiv: Pirsgirêkên cûda hene. Heke ev ji bo xeyr û ragihandina rastî bibe, gîbît nebe, lê qasî bêyî vê ne, divê nivîsê ne wekî tîqandinê û kêmkirina rayedar be. Heke zulmêk hatibe, ji bo tazîr gotin çewt nebe.
- Pirs: Heke bira min bêje, “Yek ji hevalên min şerabxwar e,” lê ez nizanim kî ye, ev Xeybet e?
Bersiv: Heke kesê tê gotin hevalekî ne nasnameyî be, gîbît nebe; lê heke dikare navbera çend kesên taybet were têkiliyê, ji bo ewlehiya xwe divê ev nebe.
- Pirs: Xeybet li kesekî ku razî be, hê jî guneh e?
Bersiv: Erê, gîbît haram e; her çend kes razî be, gîbît kiriya wî jî nebe.
- Pirs: Heke em di malê de, ji ber kêş û tîqandina van kesan, dîsa kiryarên wan bi xwe re bêjin da kêşên xwe kêm bikin, ev gîbît e?
Bersiv: Ne, heke tenê bi xwe re bêje û kesên din nayên şîrovekirin, gîbît nebe. Heke ev tiştan, bi şêwazê ku kesekî tîqandin û bê hurmeta hatibû nivîsandin, lê bêyî hînkirina kesên din, ev jî nebe.
- Pirs: Heke dê ûdayê min ji ber dîroka xwe bi min re qise dike, her çend di nav qise û dardê xwe de gîbît tê bêje, ez tenê guhê dikim. Ma guneh li ser min jî tê nivîsîn? Çi kar bikim?
Bersiv: Heke wî tê gotin ji bo dard û zulmê ku li ser wî hatibû, ev xeybet nebe û hîç kêş nebe; hûn tenê guhê bîn, hîç tiştêkî nexweş nake.
Xulasayê:
- Xeybet(seb) ne tenê ji bo bêyî xêr û tîqandina rayedar haram e.
- Heke ji bo tazîr, îkaz, û şikêstî li zulmê, ev gîbît nebe.
- Heke bi xwe re bêjin da kêş û dard kêm bikin, bê kesên din, ev ne Xeybet e.
- ..................
- Dawiya Peyam
Your Comment