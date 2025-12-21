Civîna Serokê Rêxistina Îstixbarata Tirkiyê ligel şandeke Hamasê derbarê rêkeftina agirbesta li Xezzeyê.

Li gor rapora ajansa nûçan a Ehlê Beytê (AS) - Abna - Îbrahîm Kalin serokê Rêxistina Îstixbarata Tirkiyê roja şemiyê li Stenbolê bi Xelîl El-Hiya endamê nivîsgeha siyasî ya Hemasê û serokê desteya muzakereyên vê tevgerê û şanda pê re hevdîtin pêk anî û pêşhatên lihevkirina agirbestê li Xezzeyê gotûbêj kirin.
Vê lijneyê derbarê binpêkirinên Rejîma Siyonîstî de agahî dan serokê Îstixbarata Tirkiyê û gavên ku ji bo pêşîgirtina li binpêkirinên Îsraîlê bên avêtin nirxand.
Her du aliyan herwiha li ser hewlên tund ên Tirkiyê wek welatê garantor ji bo cîbicîkirina agirbesta li Xezzeyê û hewlên ji bo peydakirina şert û mercên derbasbûna qonaxa duyemîn ji bo çareserkirina pirsgirêkên hilawîstî gotûbêj kirin.
Di vê hevdîtinê de ji bilî guftûgokirina hewldanên ku bi hevkariya welatên navçê û rêxistinên navneteweyî ji bo gihandina alîkariyên zêdetir bi taybetî çadiran ji bo vê sektorê tên kirin, derbarê alîkariyên mirovî yên ku Tirkiyê dide Xezzeyê jî ravekirin hatin kirin.
Di vê derbarê de, Hamasê di daxuyaniyekê de ku li ser hesabê xwe yê Telegramê belav kir, ragihand, şandê tekezî li ser berdewamiya agirbestê kiriye.
Li gorî daxuyaniyê, şanda mêvan her wiha rewşa xirab a mirovî li sektorê bi hatina demsala zivistanê re nirxand û tekezî li ser giringiya bilez a anîna çadir, karwan û alavên giran kirin da ku gelê me ji mirina ji ber serma û xeniqînê rizgar bikin.
Di dawiya vê hevdîtinê de her du alî tekez li ser pêwîstiya pêkanîna lihevhatina niştimanî li Filistînê û piştgiriya ji armanca avakirina dewleta serbixwe ya Filistînê kirin.
Hêjayî gotinê ye ku roja 29ê Îlonê Serokê Amerîkayê Donald Trump ji bo aştî û bidawîkirina şerê li Xezayê planek ji 20 xalan pêk tê ragihandibû, ku tê de azadkirina girtiyên Îsraîlî, agirbest, bêçekkirina Hemasê, vekişîna Îsraîlê ji Zîvala Gazayê, avakirina hikûmeteke teknokrat û şandina hêzên navdewletî ji bo aramkirina navçeyê.
Di 10ê cotmehê de, qonaxa yekem ji rêkeftina agirbestê kete warê cîbicîkirinê, ligel ku Îsraîl hin bendên wê binpê kir û derbasbûna bo qonaxa duyem dereng xist, bi sedema berdewamiya dîlgirtina yek ji leşkerên xwe li Xezayê, tevî ku girûpên filistînî berdewam in li lêgerîna termê wî di nav wêrankirina berfireh de ji êrîşa du salan ya Îsraîlê.
Diviyabû bi peymanê dawî li jenosîda ku ji 8ê Cotmeha sala 2023an vir ve ji aliyê Tel Avîvê ve di heyama du salan de hat kirin, ku di encamê de nêzî 71 hezar filistînî şehîd bûn û zêdetirî 171 hezar kes jî birîndar bûn, lê Îsraîl heta îro binpêkirina mafan û dorpêçkirina sektorê berdewam dike.
