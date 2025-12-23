Serokkomarê Îranê: Av bûye pirsgirêkek cidî li welêt

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Mesûd Pezeşkîyan îro li Meclîsa Şorayê ya Îslamî, di derbarê krîza avê de got: Rewşa avê ya niha li welat yek ji pirsgirêkên herî girîng û acîl e(lezgîna); heke em nikarin wê bi rê ve bibin, em dê bi krîzekî giran re rûberû bibin ku paşê çareserî wê nebe.
Wî bi amaje kir ku nêzîkî 80 kes ji karzan, akademîsyen û mamosteyên zanîngehê rapor û lîkdaneweyan li ser pirsgirêka avê ji aliyê dewletê ve amade kirine, û got ku ev kes ji hêla baxçeyên cûda—wek çandiniyê, avdanî, civaknasî, aborî û rêvebirinê—ve li ser vê mijarê dixebitin. Dewlet jî li benda pêşniyarên wan e da ku rêçareyên guncaw werin dîtin.
Pezeşkîyan zêde kir ku li gorî lêkolînên navneteweyî û raporên akademîsyenan, rewşa avê ya welatê di krîzê de ye û bi giştî hemû parêzgehan têk dike. Wî diyar kir ku ev pirsgirêk tenê bi dabeşkirina avê nayê çareserkirin; lê belkî ji ber geşeya nezanistî û nerêkûpêk, aborî, cureyên çandiniyê, rêbazên avdanî, şertên jîngehê û rêvebirinê, krîz bi hev re giran bûye.
Di dawiyê de, wî ji nûnerên Meclîsê daxwaz kir ku bi bîlimetan, akademîsyenan û mamosteyan bawerî bikin û bi alîkariya wan, li gorî biryarên profesyonel, ji bo çareserkirina vê krîzê hengan bistînin.
……………….
Dawiya Peyam/
Your Comment